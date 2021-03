Kateřina Klausová ze seriálu Slunečná má podkrovní byt v Dejvicích

V bytě 2+1 v předválečné vile bydlí jedna z tváří Slunečné zatím sama. Svou domácnost si díky tomu vybavila přesně podle svého vkusu a oceňuje na ní především to, že je v klidné lokalitě. Kateřina se totiž považuje za „dítě Václaváku“, kde žila v předškolním věku.

Pak se ale s rodinou odstěhovala do Dejvic. Tam vydržela dodnes a rozhodně na tom nic nehodlá měnit, i když jejím tajným přáním je pořídit si jednou cihlový domek v Anglii. Přestože je Kateřina zatím jedinou obyvatelkou bytu, má to k rodině, co by kamenem dohodil, vila totiž patří jejím rodičům.



Bratr s přítelkyní a malým potomkem bydlí hned pod ní a o další patro níž žijí rodiče i s několika domácími mazlíčky. Jak se stalo, že na představitelku Kláry Matějkové vyšlo podkroví?

„Já jsem se sem dopracovala přes všechna patra. Napřed jsem byla úplně dole vedle garáží a pak se to střídalo. Původně jsem obývala pokojíček s bráchou, ale ten je starší a postupně se posouval výš. Když si našel přítelkyni, vzala jsem si jeho bývalý studentský byt, který je úplně nejvýš,“ prozradila Kateřina.

Z původního vybavení po bratrovi zůstaly od roku 2012, kdy se s Katkou prohodili, jen dlaždice, jinak nová obyvatelka podkroví ve spolupráci s maminkou všechno sundala a nechala udělat nově. Sama o sobě říká, že není vyloženě kutilský typ, který si doma dokáže přebudovat všechno sám, proto stavební práce raději svěřuje do rukou odborníků.

Oplývá ale nápady, jak by se daly věci vylepšit. „Interiérový design mě začal velmi bavit, a to i na profesionální úrovni. Co se týká dalších úprav, tak zatím úplně nevím, protože si nejsem jista, jak dlouho budu ještě bydlet sama a jestli mě náhodou nečeká stěhování o patro níž,“ poodhalila Kateřina něco ze svých představ do budoucna. Barevnost zdí, potahů a doplňků velice ráda střídá podle toho, která barva je momentálně její srdcovkou.

„Ze začátku jsem tady měla všechno tyrkysové, protože tato barva u mě momentálně jela. Tímto způsobem jsem vystřídala barev už několik. Teď dávám přednost spíše karamelové,“ prozradila blondýnka.

Zdi zdobí velká zrcadla i originální obrázky, u nichž se nešlo nezeptat, kdo je jejich autorem. „Většinu obrazů malovala mamka, protože ona je na tyhle věci nadaná, ale já jsem jí s některými pomáhala. Obrázek, který mám na kuchyňské lince, mi pro změnu věnovala kamarádka,“ prozradila herečka.



Další doplňky, na něž v bytě narazíme, pocházejí z obchodu, který vlastnila maminka, anebo z cest. Kupříkladu obří kamennou jedlovou šišku si Kateřina přivezla z Francie. Jejím příbytkem se line silná vůně ze svíček, vonných olejů a svazků bylinek, bez nichž si plavovláska nedokáže život představit.



Vlastní nápady

Kuchyň je laděna do šedých barev a působí zajímavě, i když pochází z běžného řetězce s nábytkem. Zásluhu na tom má fakt, že si herečka vybrala vlastně každý kus kuchyně jiný a všechny dokázala sladit v harmonický celek, jemuž při důkladnějším pohledu nechybí jistá originalita.

Kateřina je vášnivou milovnicí kávy, a proto vlastní několik kávovarů. Sama navíc se smíchem přiznává, že káva je tím, co vaří nejraději. Ráda si vychutná jak česká, tak anglická i asijská jídla.

Ledničku si ozdobila fotografiemi z polaroidu. „Z těch fotek, co tady vidíte, si cením všech, protože jsou z premiér filmů a z muzikálů. Určitou selekcí už prošly, takže ty, co zůstaly, mám opravdu ráda,“ přiznala se Kateřina k troše zdravého sentimentu.

Protože si z cest ráda přiveze zajímavý kousek oblečení nebo boty, má v bytě i praktickou šatnu. V ní najdeme i velké zrcadlo, díky kterému vidí outfit v celé jeho kráse. Na zdi šatny visí kabelky, jež by se daly s trochou nadsázky označit za sběratelské kousky.

V obývacím pokoji má herečka rozsáhlou knihovnu, jež stejně jako fotografie už prošla selekcí. Najdeme v ní knihy ještě z dob studií na vysoké škole nebo třeba velké publikace plné nádherných snímků modelek, které majitelka bytu neváhá použít jako dekoraci – knihu otevře na straně s oblíbenou fotografií a někde v interiéru ji vystaví.