Z velkého domu se starší pár přestěhoval do menšího jen s jedním kufrem

Odvaha, láska, svoboda… Hodně emocí a zároveň racionálně promyšlený tah. Jana s Jaroslavem začali novou životní etapu a udělali rozhodnutí, k němuž by se málokdo odvážil. Od základů změnili domov a adresu.

Centrem přízemí domu je obývací pokoj spojený s kuchyní. Zařízení je kompletně na zakázku.

„Impulzem byl návrat ze zimního pobytu ve Španělsku. Uvědomili jsme si, že k životu stačí pár věcí a k bydlení buď pěkný byt s terasou, nebo menší domek s terasou a malou zahrádkou. Naši známí a přátelé nás příliš nechápali. Ptali se, proč chceme prodat krásný dům s velkou zahradou, navíc po rekonstrukci. Proč opouštíme kraj, který máme rádi. Pro nás to byla výzva, i když přiznáváme poněkud bláznivá,“ přibližují začátek nevšedního příběhu.

Do „rizika“ šli ale dobře připraveni. Oslovili (už podruhé) profesionály z brněnského studia Le bon. S plnou důvěrou jim svěřili návrh a realizaci interiéru nového domu.

Z toho starého přestěhovali jen to, co se jim vešlo do kufru auta, žádné ložní prádlo, ručníky či nádobí. Pomyslně se zbavili zátěže a získali tím mimo jiné pocit volnosti. „Žijeme dneškem, možná zítřkem. Zajímají nás nové věci, technologie, sentimentem netrpíme. Dům jsme prodali s veškerým zařízením. Naše představa o bydlení a potřebném komfortu se v poslední době zkrátka změnila,“ dodávají spokojeně.

Jižní cestou

„Manželka si stěžovala, že je jí na Drahanské vrchovině (kde jsme bydleli předtím) zima a že chce do tepla. Který muž milující svou ženu takovým prosbám odolá?“ pobaveně komentuje změnu regionu Jaroslav.

Lokalitu nevybrali náhodně. Jezdili řadu let na dovolenou do jižních Čech, Písek splňoval vše, o čem snili: menší historické město na řece, kolem lesy, rybníky, golfové hřiště na dohled. Dům objevila Jana náhodou v momentě, kdy pomalu vzdávali pátrání.

„Tři roky jsme jezdili křížem krážem tímto krajem, ale nenašli jsme zajímavý dům nebo pozemek. Jakmile manželka na internetu narazila na tuto novostavbu, všechno nabralo spád. Jeli jsme se na místo podívat a hned se rozhodli. Jde o uzavřený komplex devíti dvojdomů s terasou a menší zahradou. Přesně to, co jsme hledali. Sedí nám i velikost domu s dispozicí takřka šitou na míru: užitná plocha 132 m2, v přízemí obývací pokoj s kuchyní, koupelna s toaletou, garáž. V patře tři ložnice, koupelna a šatna, k tomu terasa spojená s obývacím pokojem.“

Sázka na jistotu

Nábytek na míru odlišují od typového i detaily – v kuchyňském ostrůvku zapuštěné truhlíky na zeleň.

„Cena domu zahrnovala kompletní výbavu kromě kuchyně. S developerem jsme se dohodli, že vybavení nechceme a interiér necháme navrhnout a realizovat na zakázku. V létě jsme prodali dům na Moravě a jako ‚bezdomovci‘ odjeli do Španělska, kde jsme strávili příjemnou zimu,“ vzpomíná Jaroslav.

S René Novákem z firmy Le bon probrali před odjezdem základní body, materiály, barvy, uspořádání. Vše ostatní nechali na odbornících, jimž důvěřovali.

„Viděli jsme jen hrubší vizualizaci návrhu. Před pěti lety nám realizovali kompletní rekonstrukci domu, tudíž jsme se neobávali, že by to mohlo dopadnout špatně. Tušili jsme, že výsledek bude krásný, praktický a s designem s velkým ,D’. Během zimy na jihu Evropy jsme z připravovaného interiéru viděli snad jen pár fotek s vysvětlením, že není dobré fotit něco, co není hotové,“ říkají majitelé.

Vlastně řešili jen termín návratu. „Klobouk dolů před tím, co dokázali v době, kdy se na nic nemůžete spolehnout, materiály nejsou, nebo se jejich dodání posouvá o měsíce. Musíme pochválit i stavební firmu Kočí z Písku. Dokonale postavený dům bez jediné vady na kráse!“ dodávají Jana a Jaroslav.

Zlaté časy

„Manželé koupili dům na klíč, podlahy, dveře i keramické obklady byly dané. Díky povrchům v neutrálních tónech nebylo složité je s nábytkem zkombinovat. Sledovali jsme výstavbu domu, proto se nic nepředělávalo a termín jsme dodrželi,“ popisuje Klára Nováková z Le bon.

Původní projekt počítal v hlavní koupelně s vanou. Místo ní je tu velký sprchový

kout, místnost se tím odlehčila a získala nový rozměr. Umývadlová skříňka ve zlatém

provedení a dřevěná zástěna z latí navazují na styl atypického interiéru.

„V jejich předešlém domě jsme kombinovali dub, bílé a zemité odstíny laku. Nyní jsme dostali zelenou pro výraznější barvy i naši filozofii, že každá místnost má být jiná a měla by něčím překvapit. Hlavní barvou je zlatá doplněná zemitými tóny,“ pokračuje.

Designéři „pozlatili“ kuchyňský ostrůvek, pracovní desku a obklad navrhli z odolného skla se saténovým povrchem. Modrá část linky připomíná hladinu okolních rybníků či letní oblohu, dřevo tentokrát funguje jen jako akcent.

V celém domě i v zádveří se opakují

řemeslné detaily – například zafrézované úchytky. Dřevo autoři

návrhu použili jako akcent k zemitým

barvám.

„Do kuchyně jsme vybrali spotřebiče špičkových značek, kupříkladu digestoř Bora se spodním odtahem. Ta kromě vyššího výkonu neubírá výhled pod stropem. Majitelka ráda peče, proto má k dispozici troubu umožňující takzvané klimatické pečení, oproti konvektomatu cenově lepší variantu. V koupelně počítal projekt s vanou. Tu jsme nahradili sprchovým koutem, čímž vznikl velkorysý přehledný prostor. Pračku a sušičku jsme přesunuli do skříně sousedního hostinského pokoje,“ popisuje Klára Nováková.

Manželé bydlí v novém domě několik měsíců a stále se jej podle svých slov nemohou nabažit, závěrem si dokonce posteskli: „Jediné, co je nám líto, že další dům už asi stavět nebudeme. Zvykli jsme si, že spolupráce s tímto studiem patří do našeho života.“