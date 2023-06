Proměna kuchyně, která omládla o dvacet let, teď je chloubou rodiny

Tím pomyslným posledním krokem byla rekonstrukce koupelny. Její nová podoba manžele tak nadchla, že požádali stejné studio i o proměnu dalších místností.

Původní podoba kuchyně s dřezem v rohu a nevyužívaným barem

„Ačkoliv byla jejich původní kuchyň stále funkční, vkus majitelů se po letech změnil, a tak si nyní chtěli dopřát novou kuchyň s jednoduchým designem a novými technickými vychytávkami, které jim zpříjemní vaření a čas strávený v kuchyni,“ vysvětluje designérka Klára Nováková ze studia Le bon. Právě to se postaralo už o proměnu koupelny.

Bar musel pryč

„Po vydařené proměně koupelny jsme se soustředili na kuchyň. Cílem bylo prostor zpřehlednit a ´učesat´. Zachovali jsme rozvržení prostoru do U, zrušili jsme nevyužívané barové sezení a opěrnou příčku baru jsme integrovali do bloku skříní, které pokračují až za roh do jídelny. Úložný prostor se tak podstatně zvětšil,“ popisuje Klára Nováková.

Na čelní plochy kuchyňské linky použili designéři osvědčený kontrast dýhy ze starého dubového dřeva s nepravidelnou výraznou strukturou a hladkých lakovaných ploch v neutrálním šedém odstínu.

Pracovní deska je z materiálu Corian v odstínu Ash Concrete, imitujícího beton. Umožňuje totiž bezespárové napojení pracovní desky na zadní obklad, integrování dřezu přímo do desky a v neposlední řadě dotažení místo parapetu až pod okna.

Původní kuchyň vám líto být nemusí, podařilo se ji bez poškození demontovat a nyní slouží s drobnými úpravami dalším majitelům.

Nový kuchyňský nábytek není jen o změně barev a materiálu. Především se zde uplatnilo mnohem lepší vnitřní členění a chytré vybavení skříněk se současnými nábytkovými vychytávkami. Provoz v kuchyni usnadňuje i rohová ledvinka, která umožňuje vysunout každou polici zvlášť, nebo sofistikovaná potravinová skříň, kde majitelka vidí vše hned „na první dobrou“.

Úložný systém Cubic – drobné kuchyňské nástroje nebo koření jsou hned po ruce a nezabírají místo na pracovní desce.

Designéři z Le bonu použili v kuchyni úložný systém Cubic, který představuje chytré řešení pro zvětšení pracovního prostoru. Drobné kuchyňské nástroje nebo koření jsou hned po ruce a nezabírají místo na pracovní desce. A také se na kořenkách neusazuje mastnota ani prach, jak bývá nepříjemným „zvykem“ závěsných poliček.

Kvalitu kuchyně ve značné míře určují vedle dispozice a použitých materiálů také použité spotřebiče. „Majitelé měli o výběru varné desky jasno hned po první návštěvě u nás. Okamžitě se jim zalíbil návrh kuchyně bez stropní digestoře. Navíc má varná deska i odsavač Bora se spodním odtahem ty nejlepší technické parametry a pachy s mastnotou odsává lépe než digestoř umístěná nad hlavou,“ říká designérka Nováková. Stejně kvalitní a úsporné jsou i ostatní spotřebiče včetně chladničky či myčky.

Kde se stoluje

Součástí jídelny je stůl Z s unikátní stabilní podnoží, která nepřekáží nohám, nepřehlédnutelná je i vysoká vitrína, sloužící jako bar a zabudovaná vinotéka.

Také jídelna prošla významnou změnou. „Její součástí je stůl Z s unikátní stabilní podnoží, která nepřekáží nohám, nepřehlédnutelná je i vysoká vitrína, sloužící jako bar a zabudovaná vinotéka, jsme přece na jižní Moravě,“ usmívá se Klára Nováková.

Protože obývací pokoj navazuje na kuchyň s jídelnou, na nábytku se opakují stejné materiály. Jednoduché tvary oživují dvířka s efektními drážkami a tapetou Tecnografica.

„Ještě jednou děkujeme za všechny návrhy a bezproblémovou realizaci. Jsme rádi, že jsme si vybrali právě vás, splnili jste všechny naše představy a požadavky. V případě, že vaše cyklovýlety povedou do našeho kraje, tak vám rádi uděláme průvodce,“ hodnotí spolupráci s designéry majitelé. Jejich slova svědčí nejlépe o tom, jak vnímají novou podobu svého domova.

Koupelna před proměnou a po ní