Na Valašsku si postavili příjemný dům. Skrývá se v něm skvělý interiér

Ačkoliv by si dům, vzhledem k rozlehlému pozemku i absenci kompaktní blízké zástavby, mohl dovolit mnohem výraznější tvář, s úctou ke staletími utvářenému stavebnímu obrazu Valašska se projektant držel střídmých architektonických motivů.

Pro tradiční zástavbu vesnice je charakteristické založení stavby v úrovni terénu. Podlaha prvního nadzemního podlaží tedy odpovídá této tradici a zároveň jde naproti požadavkům moderní doby na přímé propojení domu se zahradou.



„Tvar domu vychází ze zvyklostí zdejších staveb; má tedy sedlovou střechu s větším sklonem, a tím pádem i využitelné podkroví,“ uvádí Marek Kuchař, projektant dodavatele stavby. „Jinak je dispozice řešena jednoduše a prakticky pro účely bydlení čtyř až pětičlenné rodiny.“



Téměř čtvercovým půdorysem se dům sice odklání od klasické formy obdélníkových venkovských staveb, charakter deklarující začlenění do historického obrazu Beskyd ovšem pokrývá strmá sedlová střecha, která je klasicky výškově nasazena na úrovni stropu přízemí. Tvarosloví vesnických staveb odpovídá i bedněný štít a přesah střechy.

„Z uličního pohledu tento předsazený štít vystupuje před zbývající plochu fasády a navazuje na přesah střechy. Celkově to působí velice originálně,“ dodává Kuchař.



Hlavní obytné místnosti jsou směrovány do prostoru zahrady zcela prosté cizích pohledů a propojují se s ní přes terasu velkým posuvným oknem s trojsklem. Zbývající kontakt s exteriérem zprostředkovávají výrazně menší, nedělená okna čtvercového tvaru.

Zvenčí je dům poplatný tradičnímu materiálu původních beskydských staveb – dřevu v konstrukci i na fasádě. Za touto slupkou se však skrývá interiér bez jakékoli známky rustikální nostalgie. Více ke genezi domu sdělil sám majitel pan Miroslav.

Dům v této podobě odpovídá vaší prvotní představě?

Původně měl vypadat naprosto jinak, ale vzhledem k tomu, že do jeho podoby zásadně zasáhly regulativy CHKO, díváte se na něco, co nebylo původně v našich hlavách.

Kde jste ke své představě a k dodavateli získávali informace?

Využili jsme jediný zdroj – internet. Tam jsme našli i dodavatele stavby, který nebyl firmou trpící charakteristickými problémy hodně firem, které se skokově rozrostou a nedokážou uhlídat koordinaci a kvalitu. Navíc disponovali opravdu vynikající technologií konstrukčních panelů s pěnovou izolací. Od nich jsme si nechali zhotovit hrubou stavbu a zbytek byli subdodavatelé v naší režii.

Neměli jste z toho obavy?

Trochu ano. Bohužel, kvalitní řemeslníci se dnes platí více než zlatem a často ani za to zlato nejsou schopni dostát svým slibům.

Interiér je tak lehký a osvěžující, důsledně oproštěný od jakýchkoli neúčelných dekorativních prvků.

Měli jste tedy s dostavbou starosti?

Ty největší nám bohužel způsobovala závist lidí v sousedství. Posílat na nás kontrolní instituce brali jako sport. V podstatě administrativa kolem úředních záležitostí nám vzala roky života.

Jak dlouho trvala výstavba?

Až do finále, tedy po zařízení interiéru a nastěhování, trvala dva a půl roku. Přitom stavba jako taková by byla s drobnými prostoji hotová za osm měsíců.

Podařilo se alespoň dodržet rozpočet?

Oproti původnímu záměru jsme „přetáhli“ o více než sto procent. Ale to byla daň za to, že jsme chtěli ty nejlepší stavební materiály od litých podlah po hliníková okna, nejmodernější zařizovací prvky a „nejchytřejší“ technologie jako třeba rolety a vytápění domu. Bylo to náročné, ale dům teď naprosto plní naše představy.

Jsou mezi nimi i nějaké nestandardní prvky, vychytávky?

Ano, je jich celá řada. Za zmínku určitě stojí, že pod omítkou stěny toalety nemáme klasický splachovací systém, který je podle mě dost archaický. Naše toaletní mísy mají integrované splachovací nádoby a čerpadla. Je to naprostá pecka a nikdy bych už jinou toaletu nechtěl.

Jste spokojeni s plynovým kondenzačním kotlem?

Považuji ho obecně za velmi úspornou možnost vytápění a ohřevu vody. Vzhledem k tomu, že je navržen tak, aby se k němu mohl připojit solární systém, máme v plánu to udělat, pokud to technologie stavby dodatečně dovolí a nebude to extrémní stavební zásah do domu.

Můžete provoz ovládat dálkově?

Ano, nejen topení, ale prakticky celý dům je „chytrý“ a funguje jen díky velmi stabilnímu a rychlému wifi připojení.

Při pohledu z ulice dům působí dojmem, jako by tu stál odjakživa. Významně se na tom podílí dřevěná fasáda s předsazeným bedněným štítem.

Prozradíte nám roční spotřebu energie?

Za rok činila 29 tisíc korun, což je velmi slušné, vezmete-li v úvahu, že zahrnuje spotřebu pro vířivku i bazén s protiproudem, který můžete používat celoročně při teplotě vody až 40 °C.

Jste po dvouleté zkušenosti s bydlením něčím překvapeni?

Nečekali jsme ani zdaleka tak příjemnou atmosféru života v dřevostavbě, na které se významně podílí úžasné tepelněizolační vlastnosti našeho domu.

Kdybyste měli začít znovu, změnili nebo zohlednili byste něco po stavební stránce?

Asi ne, zatím jsme se vším spokojeni.

Jak byste hodnotil přístup a kvalitu stavební firmy? V čem byla jiná?

Jiná byla co do stavební technologie, ta je skutečně vynikající. Co se týká lidí, měli jsme pár zádrhelů v komunikaci a nějaké prostoje, ale v globálu byla firma celkem fajn.

Technické parametry

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 96,6 m²

96,6 m² Užitná plocha: 151,7 m²/ 4+kk

151,7 m²/ 4+kk Konstrukční systém: stavební systém PURLIVE, prefabrikované panely s izolací z PUR pěny

stavební systém PURLIVE, prefabrikované panely s izolací z PUR pěny Teplo: plynový kondenzační kotel

plynový kondenzační kotel Větrání: přirozeně okny s mikroventilací

přirozeně okny s mikroventilací Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,176 W/(m ² .K)

0,176 W/(m .K) Roční spotřeba energie: 1,62 MWh

1,62 MWh Autor návrhu domu: Ing. Tomáš Ďuriš

Ing. Tomáš Ďuriš Realizace: 2016, PURLIVE spol. s r. o.

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz