Panelák opustili a postavili si dům, který je zhmotněním jejich snů

Než jsme se finálně rozhodli, navštívili jsme několik vzorových domů, studovali různé zdroje a pak udělali rozhodnutí na základě vyhodnocení všech poznatků.

Dlouhou dobu jsme věnovali rozhodování mezi konstrukčním systémem zděným a dřevostavbou. Výsledná volba reflektuje zejména rychlost výstavby, použití přírodních materiálů a tepelnětechnické parametry.

Faktorem byla i větší podlahová plocha při zachování dobrých izolačních vlastností stěny. Velký vliv na naše rozhodnutí měli také naši přátelé, kteří v dřevostavbě již osm let bydlí.



Jejich dům je velice osobitý s mnoha úpravami na míru. Měli jsme od nich skvělou referenci na komunikaci i práci dané firmy, což pro nás bylo důležité.

Od začátku jsme věděli, že chceme objekt přizpůsobený našim individuálním potřebám. Měli jsme hodně jasnou představu, co v domě chceme a co ne. Proto jsme nevybírali z typových projektů, ale hledali rovnou dodavatelskou firmu.

Jakmile jsme začali komunikovat s odbornou poradkyní vybrané společnosti, která uměla do návrhu začlenit i prvky feng-šuej a sama bydlela sedm let v dřevostavbě, věděli jsme, že do toho jdeme.

Chtěli jsme, aby jeden dodavatel provedl veškeré práce včetně základové desky a nevznikaly tak problémy a dohady při domlouvání návazností a subdodávek. Proto jsme zvolili dům na klíč.

Byli jsme samozřejmě omezeni stavebními předpisy pro Prahu. Uvítali bychom například rozšíření domu o metr v místě kuchyně a jídelny, ale to už nebylo možné. Původně jsme neplánovali ani garáž, ale stavební úřad nám projekt vrátil s tím, že to bez ní nepůjde. Hotový projekt se tedy musel znovu předělávat.

Vnitřní rozvržení

Nejvíc jsme diskutovali o velikosti jednotlivých pokojů, aby to bylo tak akorát a zároveň se vše vešlo do limitované velikosti objektu. Důležité byly praktické věci jako velká kuchyň, spíž, shoz na prádlo a u vstupu velká šatna s botníkem.

V bytě nebylo příliš možností, jak s prostorem naložit a mít víc místa pro uložení věcí. Tady jsme to chtěli vyřešit funkčně a do detailu. Když odněkud přijdeme, můžeme věci odložit a nenosit je dále do domu.

Rozvržení jednotlivých místností se do poslední chvíle měnilo. Jedna pracovna měla být původně šatnou a pokoj pro hosty současně pracovnou, ale pak jsme toto řešení přehodnotili kvůli malé velikosti pokoje pro hosty.

Šatnu nahoře jsme oželeli, vystačíme s vestavnými skříněmi v ložnici, a namísto ní je pracovna sloužící současně jako relaxační místnost a tělocvična.

Obývací část je útulným srdcem domu v zemitých a teplých odstínech s dominantou krbu obloženého kamenem.

Každý máme v domě pokoj, který je pouze náš. Když potřebujeme soukromí, máme svůj úkryt, kde nás nikdo neruší. Vidíme to jako velmi důležitý aspekt pro vzájemné vztahy.



Teplo po domě rozvádí teplovodní podlahové topení. Krbová kamna slouží nejvíc v přechodových obdobích jara a podzimu pro vytvoření hřejivé atmosféry, zejména v kombinaci s naším oblíbeným saunováním.

Máme také solární kolektory – energie ze slunce dohřívá teplou užitkovou vodu. Máme za sebou první topnou sezónu a jsme velmi spokojeni s náklady.

Sousedství spolutvoří domov

Mimo jiných benefitů máme skvělé sousedy. Z toho jsme přímo nadšeni. V paneláku jsme za celá ta léta nikoho neznali. Tady je to ale něco jiného. Všichni si přejeme harmonické vztahy, chráníme si soukromí a jsme taková parta.

Líbí se nám, že jsou zde již nastavená nějaká pravidla podporující život komunity. Když znáte lidi okolo a rozumíte si, máte ze života úplně jiný pocit. Vědomí, že se máme na koho obrátit, kdyby se něco stalo, navíc podporuje pocit bezpečí.

Od prvních dní po nastěhování si dům užíváme a musíme říct, že předčil naše očekávání v mnoha ohledech. Dodnes si bydlení nemůžeme vynachválit. Jako celek se zahradou a místem je opravdu zhmotněním našich snů.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 113,5 m²

113,5 m² Užitná plocha: 185,55, m²

185,55, m² Konstrukční systém: difuzně otevřený konstrukční systém ATRIUM DifuTech® CLIMA PLUS

difuzně otevřený konstrukční systém ATRIUM DifuTech® CLIMA PLUS Teplo a větrání: plynový kondenzační kotel, přízemí teplovodní podlahové vytápění, v podkroví nástěnné teplovodní radiátory, přirozené větrání okny, ohřev TUV zajištují solární kolektory

plynový kondenzační kotel, přízemí teplovodní podlahové vytápění, v podkroví nástěnné teplovodní radiátory, přirozené větrání okny, ohřev TUV zajištují solární kolektory Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,16 W/m ² K (v řezu tepelnou izolací)

U = 0,16 W/m K (v řezu tepelnou izolací) Projekt: 2017, ATRIUM, s r.o.

2017, ATRIUM, s r.o. Realizace: 2018, ATRIUM, s r.o.

2018, ATRIUM, s r.o. Skladba stěny zvenku dovnitř: strukturní omítka, armovací síťka s tmelem, dřevovláknitá deska 60 mm, dřevěná konstrukce s tepelnou minerální izolací Pure One 140 mm, parobrzdná deska 12,5 mm, instalační předstěna s tepelnou izolací Pure One 60 mm, sádrovláknitá deska 15 mm a bílý nátěr

strukturní omítka, armovací síťka s tmelem, dřevovláknitá deska 60 mm, dřevěná konstrukce s tepelnou minerální izolací Pure One 140 mm, parobrzdná deska 12,5 mm, instalační předstěna s tepelnou izolací Pure One 60 mm, sádrovláknitá deska 15 mm a bílý nátěr Celková tloušťka stěny 296 mm

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz