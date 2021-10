Chalupu jsem namaloval a investoval, ale naslouchal své paní, říká chirurg Měšťák

Jsme na Trutnovsku, ve vesničce čítající kolem tří desítek adres. Už při pohledu od hlavní cesty se vyloupne vaše roubená chaloupka, docela podobná několika dalším na dohled. Nerad se odlišujete?

V případě této chalupy nešlo o to se odlišit, ale ctít ducha české krajiny v podhůří a styl českého stavařství. Souvisí to s mírou citlivosti – nemohl bych mít chalupu nebo dům, které by extravagantností vybočovaly z řady. Šlo mně naopak o to, aby chalupa co nejpřirozeněji zapadala do rámce stávající zastavěnosti v obci.

Když se dávalo na stůl, muselo být všechno uklizené, žádná zašpiněná mísa nebo poklička nesměla být jen tak na lince. Jde o to, jak si práci zorganizujete.