Chtěli industriální byt v černé barvě, mají ji i na stropě a stěnách

Interiérová designérka a výtvarnice Mgr. Markéta Daňková:

„Mám ráda nadčasové interiéry se sofistikovanou barevností. Upřednostňuji poctivé materiály, značkový design a dobré řemeslné zpracování. To podstatné spočívá ve vysoké užitné hodnotě, chytrém uspořádání dispozice a kvalitě provedení do posledního detailu. Do svých návrhů vytvářím autorské tapety a grafiky.“