Srdcem mezonetu se stal černý box skrývající technické zázemí i schody

„Na prvním místě jsme využili hlavní kvality podkroví, tedy jeho výšku. Obývací pokoj s velkou knihovnou jsme proto otevřeli přes dvě podlaží. Do těžiště prostoru jsme vložili černý box, srdce bytu, které skrývá provozní zázemí a zároveň slouží jako schodiště s lávkou do patra a vpouští světlo do jinak tmavé předsíně. Zjednodušili jsme tím původní dispozici bez nutnosti velkých stavebních úprav,“ vypočítává hlavní změny architekt Martin Gaberle ze studia Komon architekti.

„Srdce“ mezonetu tvoří černý box.

Svůj projekt přihlásilo studio do soutěže Interiér roku 2021 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce.

Mezonet s černou lávkou

Ve spodní úrovni mezonetového bytu je jeho společenská část. Obývací pokoj a kuchyň s ostrůvkem tvoří jeden otevřený prostor. Mezi nosné sloupy uprostřed dispozice umístili architekti promítací plátno, úložné prostory pro kuchyň ukryli do černého boxu.

Do patra pak navrhli autoři proměny soukromé prostory. Ložnice a koupelna jsou přes otevřený obytný prostor spojené černou lávkou, z ložnice je francouzskými okny výstup na střešní terasu.

„Materiály jsme zredukovali na olejovanou dýhu černého boxu, dubovou lamelovou podlahu a teracový obklad kuchyně a koupelen. Ostatní nábytek je v bílém odstínu stejně jako malba stěn. Dřevěný krov i ocelovou konstrukci sloupů v obývacím pokoji odhalujeme v původní syrové podobě. Strohé linky osvětlení podtrhují geometrii prostoru a nechávají vyniknout skleněným lustrům v otevřeném prostoru,“ popisuje architekt Gaberle.

Velký podíl na dostatku denního světla v mezonetu mají střešní okna, která plně nahradila klasická svislá.

Bohužel v závěru realizace došlo ke změnám v osobním životě investora, a s tím přišel i požadavek na snížení nákladů. „V dílčích detailech jsme hledali úsporná řešení tak, aby nenarušila dojem z celku. Odvážnou koncepci návrhu se však podařilo zachovat,“ dodává na závěr Martin Gaberle.

Materiály

černě olejované dubová dýha – černý box, schodiště

DTDL bílá – nábytek dle autorského návrhu

obklad v dekoru teraca Mirage Norr – obklady a dlažby

cementová stěrka – povrch stěn koupelny

dubové vícevrstvé lamely Meister – podlahy, podesta

kalené sklo – výplň zábradlí, prosklení a sprchová zástěna

lakovaná ocel – původní nosné ztužující sloupy, rám zábradlí

smrkové řezivo – původní nosná konstrukce krovu

Produkty a značky

Neverending glory světlo – Lasvit

Klus led pásky – Klus

židle – Vitra

Shelve one white police – Master and Master

Tray table konferenční stolek – Hay

Voxtorp kuchyně – IKEA

Soderhamn pohovka – IKEA

V kuchyňském ostrůvku je skrytá výsuvná digestoř.

O projektu Studio: Komon architekti

Autor: Martin Gaberle

Spoluautor: Bořek Peška, Lucie Roubalová, Jana Drtinová

Projekční tým: Komon architekti

Truhlářské práce: Zlatý řez

Rok projektu: 2019

Rok dokončení: 2021

Zastavěná plocha: 141 m2

Hrubá podlahová plocha: 109 m2

Užitná plocha: 84 m2

Do černého boxu umístili architekti i hygienické zázemí.

O studiu Studio Komon architekti založili partneři a spolužáci z FA ČVUT Lucie Roubalová a Martin Gaberle v roce 2017. S architekty Bořkem Peškou a Janou Drtinovou tvoří tým, a to jim umožňuje věnovat se projektům autorsky a s péčí. Navrhují rozmanité projekty, od detailně provedených interiérů přes průmyslovou halu po veřejný park. I když jde o různá měřítka, způsob práce je stejný: s citem i racionální úvahou hledají jednoduchá řešení. Jednoduchá ve smyslu jednoho ducha, jednoty, kdy vše se vším souvisí a působí skromně kultivovaným a klidným dojmem. Důležitější než velikost nebo atraktivita zakázky je pro ně spolupráce s investorem. Naslouchají požadavkům a respektují jeho možnosti. Od investora naopak očekávají respekt ke svému návrhu, jejich cílem je radost z výsledku. Proto spolupracují na projektech od první skici až do dokončení posledního detailu.

Také ložnici osvětlují střešní okna.