Kuchyně zešedly a zčernaly. Aby nevypadaly smutně, zútulňuje je dřevo

Kuchyně je technologickým srdcem domácnosti, a proto hraje významnou roli její funkčnost a praktičnost, tedy jednotlivé pracovní zóny (ukládání potravin a nádobí, mytí a vaření) na sebe musí správně a plynule navazovat.

Dnes převládají kuchyně, které jsou součástí obývacího pokoje a jídelny, rodina tak může být během přípravy jídla pohromadě. To však klade nárok na vzhled linky: na její materiál, povrchovou úpravu a podobu čelních ploch skříněk i na přirozené začlenění kuchyňských spotřebičů.

U moderních kuchyní dlouho oblíbené bílé modely ve vysokém lesku začaly nahrazovat tmavé linky v šedé, černé nebo antracitové barvě. Aby nepůsobily příliš smutně nebo fádně, doplňují je často odstíny dřeva (dubu, břízy, jasanu nebo ořechu) v podobě dekoru nebo v masivním provedení, ale i lakované povrchy v béžové, krémové nebo dalších přírodních odstínech, k nimž se nově přidávají také tmavě zelené nebo šedozelené tóny.

Dvoubarevné varianty

Moderní linky vyznávají rovné minimalistické tvary, hladké povrchy a bezúchytková dvířka i zásuvky usnadňující údržbu. K novým trendům patří dvoubarevné řešení. Kompaktní dojem linky pomůže „rozbít“ například kontrast světlejších horních a tmavších dolních skříněk, jedna řada v dekoru dřeva a druhá v šedém či antracitovém provedení.

Z řady skříněk lze vytvořit zajímavé kompozice nebo je odlehčit otevřenými policovými moduly. Horní skříňky lze rozdělit do dvou „vrstev“, mělčí a hlubší, nebo je dotáhnout až ke stropu a daný prostor tím co nejlépe vyplnit. Přístup do nejvyšších polic s méně nebo sezonně používaným nádobím obstarají skládací schůdky.

V oblasti materiálů převládá praktické lamino, především s matným povrchem, zajímavě působí i kombinace matu a lesku. Stále módní je beton a dále ušlechtilý a luxusní mramor, používaný na pracovní desku i obklad za linkou.

Stálicí zůstávají přírodní materiály, zvláště masivní dřevo, které dodává pocit tepla a útulnosti a do hladké strohé linky vnese prvek záměrné nedokonalosti. Většinou tvoří desku, otevřené police nebo barový pult. Luxusní vzhled dodají také kovové, zejména mosazné či měděné detaily na madlech, bateriích nebo svítidlech.

Inteligence a individualita

K lince z řady XL Resopal Pro 31016 lze objednat celou řadu sofistikovaných doplňků, stojanů, poliček apod.

Důraz je kladen na individualizaci kuchyně, požadavek na pohodlné vaření se již pokládá téměř za samozřejmost. Linka má účelně využít prostor, být přirozenou i estetickou součástí obytné místnosti a co nejlépe sloužit svým uživatelům.

Ke slovu stále častěji přicházejí sofistikované aplikace ovládající domácí spotřebiče a totéž platí u kuchyní.

Chytrá lednice, která si pamatuje svůj obsah a ohlásí, kdy doplnit zásoby, nebo trouba s naprogramovanou dobou pečení už zdaleka nejsou pouze výsadou sci-fi filmů.