V létě je ideální doba na výměnu radiátorů, čím větší, tím lepší

Základní systémy zapojení radiátorů Jednotrubkový systém je zapojený tak, že na hlavní větvi pro přívod otopné vody jsou všechny radiátory napojeny za sebou. To znamená, že vratná voda z prvního radiátoru je vstupní vodou druhého radiátoru atd. Poslední radiátor vrací zpětnou vodu do hlavní větve zpětné vody. U tohoto systému je dobré přizpůsobit rozměry těles, která jsou v sérii napojena: Poslední radiátor by měl být největší, protože do něj vstupuje nejchladnější voda. Dvoutrubkový systém se odlišuje tím, že každý radiátor má svůj vlastní vstup a výstup. Tak je zajištěný přívod stejně ohřáté vody (stejné nastavení vstupní teploty) pro všechny radiátory. Nehraje roli, zda je radiátor zapojen do systému jako první nebo poslední. Toto zapojení se používá častěji a údržba i regulace otopné soustavy je pak snazší.