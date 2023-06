KVÍZ: Mini domky jsou hitem. Otestujte se a vyhrajte knihu Tiny House

O dvě knihy Tiny House můžete soutěžit do pátku 16. června do 10 hodin. Do slosování o knihu postoupí každý, kdo správně odpoví na všech deset otázek.

Tiny House je první česká kniha o fenoménu malých domků. Unikátní publikace představuje 35 českých a slovenských domků, které doplňuje patnáct rozhovorů s architekty, designéry i uživateli tiny house.

Kniha nahlíží na téma malometrážního bydlení z různých úhlů pohledu. Nejde o ódu na skromný způsob bydlení. Skrze rozhovory s realizátory jednotlivých domků, autory jejich designu i jejich provozovateli je téma předestřeno tak, aby si čtenář našel přístup, se kterým se sám ztotožňuje, a zároveň poznal další dimenze pro diskuzi.

Kniha Tiny House mapuje fenomén malometrážní bydlení v Česku a na Slovensku.

Hluk měst je natolik tíživý, že nás vyhání zpět do přírody. A proto nikoho nepřekvapí ideál malých domků usazených v lese, z nichž vyzařuje klid, vůně dřeva a závan bezpečného dobrodružství. Malometrážní domky, které představuje kniha Tiny House, jsou ztělesněním hnutí, ze kterého vyrostl celý životní styl.

Původní myšlenka hnutí tiny house dnes už není tak citelná, vznikají spíš variace na toto téma, které mnohdy mohou působit až nepatřičně. Fenomén tiny house však má co nabídnout, a to nejen po stránce filozofické, ale také praktické. Únik do přírody, do útulného přístřešku se sice může zvrtnout v luxusní pobyt srovnatelný s hotelovým pokojem, vznikající technologie i postupy ale mohou poskytnout hledané odpovědi pro současný způsob výstavby.

Nezávislé bydlení v přírodě

Představy, sny a plány týkající se bydlení se u každého z nás liší. Minimálně v posledních letech vnímáme vibrace a tendence směřující k idealizaci bydlení v přírodě, na malém prostoru a v obklopení zdánlivě nekonečné přírody. Co nás na takových představách přitahuje? Naučit se žít nezávisle na ostatních. Soběstačnost je výsadou těch, kteří ovládají moderní technologie: solární panely, baterie k uložení energie, filtry pro čištění vody.

Právě tyto dvě hlavní motivace vedou architekty a designéry k tomu, aby do svých portfolií zahrnuli úvahy o malometrážním a soběstačném bydlení. Přemýšlejí o chytrém využití prostoru, jeho propojení s exteriérem, ideálně hlubokým lesem, a ve finálním návrhu počítají s technologiemi pro vytvoření off-grid objektu.

Nezávislost na sítích se zdá jako jeden ze snů, který nepatří jen malé skupině nadšenců soběstačnosti. Pozadí probíhajících diskusí o energetické krizi těmto snům přidalo na naléhavosti. Ochrana klimatu jde s tímto směrem ruku v ruce, a také proto je tento trend opodstatněný, a tudíž také hodný následování.

