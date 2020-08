Rodinný dům se může pochlubit společenskou místností s pivním výčepem

, aktualizováno

Úspěch projektu nezávisí jen na kvalitě architekta, ale také přesném zadání. To bylo naštěstí v tomto případě jasné. Čistý, funkční a barevně střídmý interiér, který by co nejlépe korespondoval s charakteristikou celého domu, luxusního, atypického a s nadčasovou architekturou.