Hotel z modulů na pilířích stojí přímo nad archeologickým nalezištěm

Gonca Pasolarová Architektka Gonca Pasolarová je spoluzakladatelka studia EAA-Emre Arolat Architecture. Narodila se ve Švýcarsku a svá vysokoškolská studia zahájila na Středním východě na Technické univerzitě v Ankaře v Turecku, kde také získala magisterský titul v oboru architektury. V roce 2004 si společně s Emre Arolat vytvořili vlastní praxi v Istanbulu jako EAA-Emre Arolat Architecture. Během své kariéry získala řadu prestižních ocenění a stala se řídící partnerkou EAA, což je pozice, kterou v současné době zastává pro kanceláře v New Yorku, Londýně a Istanbulu. Poté, co v roce 2010 získala ocenění Evropského centra pro architekty do 40 let, které se uděluje za vynikající výkon v oblasti architektury a designu, se také stala známou jako jedna z pěti nominovaných na cenu AJ Women Architects of the Year v roce 2015. V roce 2017 byli Pasolarová a Arolat hostujícími profesory Normana R. Fostera na Yale School of Architecture.