Nebytové prostory je nadchly. Proměnili je na krásný byt se zahrádkou

Přestavby bytu v rezidenční čtvrti Jardim das Bandeiras v západní části Sao Paula se ujal tým brazilských architektů ve složení hlavního architekta a majitele kanceláře Vitora Penhy, Veronicy Molinové a Eloisy Marcolové.

Mladý pár získal díky rekonstrukci byt o celkové rozloze takřka čtyři sta metrů čtverečních. Dvě stě osmdesát metrů čtverečních velkou předzahrádku s venkovním posezením lze totiž směle zahrnout do plnohodnotného obytného prostoru. Majitelé tráví venku každou volnou chvilku.

Tvůrci nový byt pojali jako otevřenou plochu, ve které se přelévají jednotlivé funkce bydlení. Privátní část s ložnicí a sociálním zázemím zůstala upozaděná na úkor společenské zóně: obývacímu pokoji, obytné kuchyni a kanceláři. Půl roku trvající rekonstrukce byla dokončená v roce 2017 před Vánoci.

Architekti dostáli svému charakteristickému rukopisu. Razí názor, že důležité je nestydět se ukázat to, co jinak zůstává zrakům skryto: vodovodní potrubí a technické trubky či odhalené cihlové stěny. To všechno je podle mladého ateliéru kořením bytu.

Kromě základního požadavku na skutečně kvalitně zařízenou pracovní zónu s nekomplikovaným přímým vstupem, ale zároveň dostatečně odstíněnou od zbylé části bytu, si pár přál vybudovat velký kuchyňský kout s pracovním ostrůvkem. Majitele totiž spojuje vášeň ke kulinárním experimentům a zvou domů přátele na tematické večeře.

Surový styl nebytového prostoru proměnili architekti v útulnou domácnost s industriálním nádechem. Při pohledu do interiéru je zřejmé, že bílá vládne vesměs jen stěnám. Huňaté koberce se střídají s masivní, teplou dřevěnou podlahou, poctivé dřevěné skříně, komody a stoly doplňuje solitér na míru domácnosti vyrobené kuchyně s betonovým dezénem.

Za pohovkou je umístěna ložnice majitelů.

Vše doplňují pastelové barvy: mentol v jídelně a kuchyni, nebeská modř na sametu obří rohové pohovky v obývacím pokoji či květovaný textil v ložnici a na venkovním lůžku na terase. Důležité jsou i doplňky. V žádném pokoji nechybí řezané květiny v nejrůznějších vázách posbíraných na bazarech i po rodičích, zarámované rodinné fotografie nebo sbírka kytar.