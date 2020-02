PechaKucha Nights jsem do Prahy přivedla, aby byla architektura víc vidět

12:00 , aktualizováno 12:00

Leželo jí na srdci, že architektura je málo vidět, a tak přivezla do Česka populární večery PechaKucha. Pak se Janě Kostelecké narodili dva synové a pustila se do vydávání dětských knížek. Děti – nejen ty své – učí zajímat se o svět kolem sebe a upozorňuje, že pokud nevychováme generaci, která bude přemýšlet o tom, jak to kolem nás vypadá, máme zaděláno na problém.