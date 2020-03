Zamiloval jsem se hned napoprvé, směje se první český teatender

12:00 , aktualizováno 12:00

Svým klidem připomíná Jiří Boháč starého čajového mistra. Láska k čaji ho také zavedla do Prahy, přítelkyně Lenka zase do Kbel. „Zamiloval jsem se do této čtvrti hned napoprvé,“ směje se první český teatender, expert na drinky z čaje.