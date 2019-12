Hotel s pokoji ve filmovém stylu táhne, už zve i na rande do galaxie

Anybody je nositelem titulu Nejkouzelnější místo v Česku v anketě Amazing Places 2019, za necelý rok jím prošlo kolem čtyř tisíc hostů a pětina lidí se do něj vrací opakovaně. Zážitkové portfolio se díky tomu rozšířilo o dalších pět pokojů. „Lidí je pořád víc, a to i přesto, že cena pokojů se zvyšuje,“ sděluje Adam Vodička.

Do hotelu, za nímž stojí skupina lidí kolem brněnského „Baru, který neexistuje“, jezdí hlavně páry mezi 25 a 45 lety, ale i hosté přes padesát.

„Měli jsme tu už asi pět žádostí o sňatek. Jeden pán dokonce přijel předem, dotvořil si vlastní scénář a v závěru hry požádal přítelkyni o ruku. To je přesně to, co jsme chtěli, aby hosté vystoupili z všedního života a stali se někým jiným,“ podotýká Vodička.

Na dveřích ve třetím patře k původním pokojům inspirovaným například filmy Snídaně u Tiffanyho, Zvětšenina, Bláznivý Petříček nebo známou bondovkou Goldfinger, přibyly další nápisy.

„Z nových pokojů je největší zájem o Hru se sny a Transgalaktický rande. V prvním třeba chceme, aby se lidé ponořili hlouběji do svého vztahu, ve druhém se dostanou do naprosto jiného sci-fisvěta,“ popisuje manažer.

Hosté se s personálem nepotkají

V pokoji snů kulisy připomínají Muže z Acapulca a dominuje mu velká houpací síť nad lůžkem, nad kterým plují hvězdy.

Hosté procházejí pexeso s otázkami, na které nikdy neodpovídali, nebo se zavázanýma očima hádají chutě a vůně společných zážitků. „Na konci se mohou položit do sítě a vymýšlet, co spolu v životě chtějí prožít,“ přibližuje Vodička.

Druhý nejnavštěvovanější nový pokoj ve stylu sci-fi pošle návštěvníky do budoucnosti s filmem Barbarella s Jane Fondovou. Svítí v něm stěny, do vzduchu proudí bubliny a lůžko připomíná přistávající vesmírnou loď.

Další pokoje jsou inspirované filmem Sladký život Federica Felliniho nebo pozvánkou do světa hříchu Kráskou dne. Pokoj s trochu děsivým zařízením a elektrickým křeslem evokuje film Pussycat! Kill! Kill! o vraždících striptérkách. Všechny filmy patří mezi to nejlepší, co vzniklo v 60. letech.

Hosté hotelu se nepotkávají s personálem a veškerá obsluha se děje přes tablet. Přes něj s nimi rozmlouvá i moderátor.

„Když se něco zasekne, jsme nonstop na mobilu,“ říká Vodička, který po roce fungování přemýšlí, co dál. „Nové hotely otevírat nechceme, spíš bychom zájemcům poskytli know-how a investici, a chod přenechali někomu jinému,“ nastiňuje.