Všední videa baví lidi nejvíc, zjistila youtuberka u vánočního blogu

Název vznikl spojením termínů vlog (výraz pro vizuální deník) a Christmas (anglicky Vánoce). „Je to naprosto přirozené, jen vezmu kameru a točím. Není potřeba žádná příprava,“ přibližuje youtuberka z Brna.

Hlavním receptem na to, aby se video lidem líbilo, je podle autorky kanálu „Svět podle Katky“ autentičnost a pravidelné přidávání příspěvků. „Divák vycítí, pokud se člověk nějak přetvařuje. Nikdy jsem třeba od známých neslyšela, že bych ve videích byla jiná než ve skutečnosti,“ popisuje Kvapilíková.

Další důležitou součástí je, aby se sledující mohli identifikovat s tím, co vidí. „Často dostávám reakce typu: Jé, to o Vánocích děláme taky. Navíc se lidé rádi inspirují,“ odhaluje tajemství úspěchu.

Ve videích ukazuje například to, jak peče cukroví, vyrábí likér, zdobí s manželem stromeček, nebo co dělají venku s malým synem a psem. Ona sama má na vánočním Brně nejraději trhy, přestože často bývají přeplněné lidmi.

Její videa mají desítky tisíc shlédnutí, Kvapilíková přitom tvrdí, že většinou nenatáčí nic výjimečného. Příliš promyšlená videa prý nemají takový úspěch. „Občas je den, kdy jsme doma a mně to přijde všední. Říkám si, že to snad ani nemá cenu lidem ukazovat,“ směje se. Tato videa však sledující baví nejvíc. V reakcích píší, že chtějí vidět, co v obyčejném dni rodina doma dělá.

Lidé ji poznávají na ulici

Letošní vánoční videa jsou podle youtuberky ovlivněné pandemií, kvůli níž lidé možná přijdou i o setkání s celou rodinou. „Do poslední chvíle nevíme, jestli se uvidíme, nebo ne. Čeká nás měření teploty, někteří máme doma domácí testy. Takže se rozhodnu až pětadvacátého,“ sděluje.

A zvažuje, že by na Štědrý den pro diváky připravila něco speciálního. „Předloni to bylo oznámení těhotenství. To letos nebude, zatím nic vymyšleného nemám,“ podotýká Kvapilíková.

S tím, jak si její videa postupně pouští čím dál víc lidí, se jí častěji stává, že ji na ulici poznávají. „Poznám, jestli mě ten člověk sleduje nebo ne, dívá se jiným pohledem. Je to takový můj šestý smysl,“ usmívá se. Lidé se většinou zarazí a chtějí se bavit o natáčení, případně požádají o společnou fotku. Nejvíc reagují maminky na dětských hřištích.

Při zvažování toho, co zveřejní a co už ne, se řídí intuicí. „Známých a rodiny se ptám, jestli je můžu natočit. A když řeknou ne, respektuju to,“ zdůrazňuje Kvapilíková.

Podle svých slov nechce ani prezentovat svůj názor na kontroverzní témata, například na pandemii koronaviru. Současně se snaží nenatáčet okolí svého bytu. „Kdo to tam zná, tak asi tuší, kde bydlím, ale rozhodně na mě nikdo nechodí zvonit. Pořád si troufnu říct, že lidi vidí to, co já jim dovolím nebo co chci, aby viděli,“ přemítá.

K natáčení ji přivedl úspěšný bratr

Reakcí na videa dostává spoustu. Většinou se lidé ptají, jak se má syn Filip nebo pes Aron, komentují a posílají přání, co má točit. Negativních komentářů je menšina, což je pro Kvapilíkovou překvapení.

Konstruktivní kritikou ohledně chyb ve střihu nebo světla se snaží řídit, zbytek si nepřipouštět. To se týká třeba komentářů k jejímu vzhledu nebo poznámek, že točí pro peníze. „Vím, že se nezavděčím všem, ale pořád si říkám, že pro ně to nedělám,“ říká.

K natáčení ji přivedl bratr, bývalý úspěšný youtuber Jiří Král, který točil o cestování a počítačových hrách. Spolu pak vytvořili video, které se později stalo nejsledovanějším na jeho kanále. „On mi ukázal, co natáčení obnáší, byl to pro mě nový svět. Začalo mě to bavit a tehdy mě napadlo, že bych mohla točit taky,“ objasňuje Kvapilíková.

Tematicky se zaměřila na recenze knih a příhody se psem Aronem. „Měla jsem pocit, že mám co nabídnout, co právě brácha nemá. Jirka nemá psa, ani nečte, to mi přišlo, že chybí,“ vysvětluje, co ji motivovalo zařídit si vlastní kanál. Natáčením se živí poslední dva roky, nejvíc peněz plyne z reklamy.