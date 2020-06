„Devětadevadesát procent firem na trhu vyvíjejících brýle pro virtuální realitu je zaměřeno na hráče počítačových her, jde jim o to, aby se v nich dobře cítili, zažili zábavu a bylo to rozumně drahé. U nás je hlavní cíl co největší realističnost,“ vysvětluje zakladatel Marek Polčák.

Jinými slovy, když do brýlí nahraje designér model auta, má pocit, že před ním strojí. Když si pilot Amerického letectva spustí simulaci, připadá si, že sedí v reálném kokpitu.