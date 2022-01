Stop nepravostem. Úřady usnadní podávání stížností, hlavní je diskrétnost

Přestože zuří epidemie, ve vaší pobočce nutí nakažené zaměstnance chodit do práce, ale navenek to tají. Co s tím? Lidé, kteří najdou odvahu podobné nekalosti nahlásit, to mají mít o něco jednodušší.