Konec líného vraha. Prozradilo ho přehrabování hnoje s ukrytou sekerou

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Majetkové spory můžou vyostřit nenávist v rodině až do vskutku antických rozměrů. To platí dnes a platilo to i v roce 1927 v jihomoravských Rakvicích, kde se odehrál další případ z cyklu Stoleté mordy.