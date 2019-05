Řidič v Brně v noci úmyslně srazil chodce a ujel. Muž je těžce zraněný

Auto srazilo chodce na křižovatce ulic Šromova a Zámecká v brněnských Chrlicích 1. května asi 30 minut po půlnoci.

Devětadvacetiletý muž utrpěl těžké zranění. „Na místě jej ošetřovali svědci události, od kterých víme, že vozidlo odjelo směrem k dálnici, aniž by řidič zastavil,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Z výslechů svědků a dalšího vyšetřování vyplývá, že to nebyla běžná dopravní nehoda. Vše nasvědčuje tomu, že řidič do chodce narazil úmyslně. Případ tak policisté vyšetřují jako těžké ublížení na zdraví, za nějž viníkovi hrozí až deset let vězení.

Policie zatím řidiče nevypátrala, zveřejnila proto záběry podezřelého vozu z dané noci. Samotný střet ovšem na videu vidět není.

„Kriminalisté žádají o pomoc případné svědky, kteří se v kritickou dobu vyskytovali v okolí místa činu a mohli si všimnout podezřelého vozidla, nebo ho zachytily palubní kamery v jejich vozech,“ uvedl Šváb.