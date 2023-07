Smrt matky s dětmi pracovníky správy jeskyní otřásla, zabránit skoku ale nelze

Policisty zalarmoval svědek, který tragickou scénu viděl na vlastní oči. Pozadí zoufalého činu zatím není známé, podle informací MF DNES bylo zabitým dětem dva a čtyři roky.

Letos si propast vyžádala už pět životů, což je víc než dlouhodobý průměr. „Morbidní evidenci si nevedeme. Je to vždy velmi smutné pro celou naši organizaci. Má to efekt hlavně na naše zaměstnance, kteří to vidí a často musí i pomáhat s následným odklízením těl,“ oznamuje mluvčí Správy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš s tím, že páteční událost zaměstnanci obzvlášť otřásla.

Zabránit tomu, aby lidé skončili svůj život skokem do propasti, však nemohou. „Okolí propasti je velmi rozsáhlé a členité. Je nemožné zabránit podobným událostem vhodným technickým řešením,“ podotýká vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu Jakub Gabriš.

Na Horní můstek, ze kterého sebevrazi skáčou nejčastěji, míří kamery a je obehnaný vysokým kovovým zábradlím. „Můstek je zabezpečený, aby nikdo nespadl či nepřepadl. A to ani vysocí lidé,“ líčí Gejdoš.

30. června 2023

Pokud se však člověk opravdu rozhodne skoncovat se životem, způsob si podle něj vždy najde. „Nezabezpečíte například železnice, všechny rozhledny a vyhlídkové věže v republice. A úplně stejně nezabezpečíte ani Macochu, což je přírodnina,“ upozorňuje Gejdoš.

V dolní části propasti se alespoň nachází síť, která v některých případech těla nebožtíků zachytí, aby neskončila v jezírku. „Při tak obrovské výšce nemůže síť zachránit lidský život. Ale aspoň těla nemusí lovit potápěči,“ sděluje Gejdoš.

Nejčastěji se lidé oběsí

Podle psychiatra Cyrila Höschla skok z výšky patří k takzvaným demonstrativním způsobům sebevraždy. „Když si člověk vyleze na římsu, často čeká, kdo ho přijde zachránit a bude mu smrt rozmlouvat. Vždy je to snaha na sebe upozornit, upozornit na problém, který dotyčný má,“ odhaluje Höschl.

Páteční tragédie se nicméně podle dostupných informací udála tak rychle, že jí nikdo z přihlížejících svědků nestihl zabránit.

Skok do Macochy či obecně z výšky není v porovnání s ostatními způsoby sebevraždy na jižní Moravě příliš častý. „V loňském roce jsme prověřovali 180 sebevražd. Nejčastějším způsobem bylo oběšení, následoval skok pod vlak a zastřelení legálně drženou střelnou zbraní,“ informuje policejní mluvčí Pavel Šváb.

Podle dat Českého statistického úřadu spáchalo mezi lety 2010 a 2021 na jižní Moravě sebevraždu celkem 1 529 mužů a 362 žen.