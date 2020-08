Nemocnice šetří. Sloučila oddělení, kde pracovníci šéfovali sami sobě

Pomohlo k tomu 1,6 miliardy, které poslal stát, ale také jednotlivé kroky provedené vedením nemocnice v čele s ředitelem Vlastimilem Vajdákem. Do vedoucí funkce nastoupil před rokem, za první letošní pololetí zařízení vykazuje dvoumilionový zisk.

„Naším největším problémem byly závazky po splatnosti. Díky oddlužení od státu jsme byli schopni je zaplatit celé. Do budoucna to znamená i to, že dodavatelé budou ochotni se účastnit veřejných zakázek a podaří se nám vysoutěžit lepší ceny. Již teď jsme díky tomu ušetřili 30 milionů, ročně to může být až 100 milionů korun,“ přibližuje Vajdák.

Vedení fakultní nemocnice mohlo díky dobré ekonomické situaci vyplatit na odměnách 37 milionů, z toho sedm milionů jako takzvané covidové odměny.

Nemocnice se zároveň snaží provádět co nejvíce výkonů. Aktuálně je asi na 90 procentech ve srovnání s běžným provozem před nástupem koronaviru, na konci roku to může být až 95 procent. „Věříme, že nám také pomůže vyjednávání se zdravotními pojišťovnami o nadprodukci za loňský rok,“ poznamenal Vajdák.

Ten nechal provést rovněž personální audit a i zde našlo vedení nemocnice úspory. Některá pracoviště se spojila, celkem odešlo 35 zaměstnanců z obslužného personálu a technicko-hospodářského úseku.

„V nemocnici bylo v minulosti vytvořeno pár pracovních pozic, které nedávaly smysl, protože suplovaly práci dalších zaměstnanců. Došlo také ke sloučení několika oddělení nebo odborů, jejichž součástí byl pouze jeden pracovník. Ten tak zároveň dělal sám sobě i vedoucího,“ komentuje výsledky auditu provozní náměstek Petr Voráč.

Nemocnici však zároveň chybí tři desítky sester, kvůli čemuž jsou zavřená některá lůžka například na chirurgii.

Vajdák plánuje také řadu investic. Novou fasádu dostane hlavní budova v Pekařské ulici, kudy se vchází do nemocnice, další pavilony budou následovat. Jak dál pracovat s nemocnicí a jejím areálem, napoví takzvaný generel, který si vedení objednalo.