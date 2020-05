Příběhy Židů uchová v Brně nové muzeum, má být nejmodernější v Česku

12:37 , aktualizováno 12:37

Plánované Dokumentační centrum holokaustu na Moravě by v Brně mohlo vzniknout do deseti let a stát se vůbec nejmodernějším českým muzeem. Přiblíží osudy moravských Židů interaktivní formou pomocí příběhů, hudby i filmů.