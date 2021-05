Písečné sochy v ­Lednici dosahují až pěti metrů, téma je Cesta do fantazie

Letošní ročník je propojený nejen zpracováním, ale hlavně tématem. Tím je tentokrát Cesta do fantazie.

„Mám rád surrealismus. Vyrůstal jsem na něm, takže je to takové moje srdeční téma. Proto jsou i sochy letos hodně fantazijní. Spojují se v nich věci, které spolu zdánlivě nesouvisí, přesto dávají dohromady hezký výsledek,“ říká sochař Michal Olšiak, jenž kolegy výtvarníky zve do Lednice už několik let po sobě.

Každoročně pracují na jiné téma. Letos se nechali inspirovat tak trochu bláznivým uměním Salvadora Dalího, Joana Miró či české malířky Toyen.

Výtvarníci, kteří tvořili z písku, měli díky letošnímu tématu hodně volnou ruku. Vznikla tak dvacítka soch, mezi nimiž najdou třeba tvář kočky Šklíby z ­Alenky v říši divů, nebo třeba mušli raka poustevníčka, kterou však místo korýše nese lidská ruka.

V plné kráse uvidí návštěvníci sochy už o tomto víkendu, kdy budou dokončené se všemi detaily. „Je to asi největší festival svého druhu ve střední Evropě,“ upozorňuje Olšiak. Jak říká, na sochy se lidé jezdí dívat opakovaně každý rok. Areálem projde na padesát tisíc návštěvníků.

V minulosti jezdili do Lednice zahraniční tvůrci, kvůli aktuální situaci je ale akce v režii domácích sochařů. „Jsme rádi, že se nám nakonec podařilo sehnat tolik umělců,“ uzavřel Olšiak.