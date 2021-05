Ochránci na Pálavě zavřeli přírodu do velkých klecí, aby ji ochránili

Kdyby se na Pálavě ochránci přírody o rezervace aktivně nestarali, nejspíš by zaniklo to, co je tu nejvíc vzácné. Stepní společenstva, o která pečují na Děvíně, na Svatém kopečku či na Turoldu. Nakolik je péče důležitá, mají prokázat víc než metr velké klece, které se objevily na vrcholu Děvína.