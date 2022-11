Žena ukradla opilému muži peněženku, pak ji před strážníky hodila mimo koš

Na záznamu je vidět, jak opilý muž upadl na nástupišti na zem a míří k němu žena. „Místo pomoci ale jenom vytáhla peněženku, schovala si ji pod bundu a zase odešla,“ řekl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Později strážníci ženu zadrželi. Na záběrech se podařilo zachytit i to, jak se před nimi snažila ukradené peněženky zbavit. Chtěla ji vyhodit do odpadkového koše, ale netrefila se a omylem ji hodila na zem. Strážníky na to upozornili i svědci přímo na místě.

Hlídky zlodějku předali republikovým policistům kvůli podezření z trestného činu.

Téměř ve stejný okamžik se u hlavního nádraží stal i jiný incident, při kterém agresor napadl dalšího muže. Ten skončil zakrvácený na zemi, ošetřit jej museli přivolaní záchranáři.