Semafor od jara brzdí dopravu u Rohlenky, most se přitom neopravuje

Most, který silnici II/430 převádí přes říčku Roketnici, je otevřený jen z jedné poloviny. Řidiči přes něj jezdí kyvadlově, opravy by měly začít na jaře příštího roku. Silničáři přitom půlku mostu uzavřeli už na konci letošního jara.

„Klenbová část je v havarijním stavu. Museli jsme přistoupit na opatření, která zamezí projíždění těžkých vozidel,“ vysvětluje mluvčí Jihomoravského kraje Alena Knotková, proč dopravu kousek od Rohlenky řídí semafor s minutovým intervalem.

Začátek oprav zdržoval souhlas jednoho z vlastníků sousedních pozemků, který se podařilo získat až před pár dny. Na rekonstrukci mostu a vozovky má kraj vyřízené stavební povolení, připraveno je i výběrové řízení na zhotovitele.

„Kvůli nadcházející zimě předpokládáme, že s opravami začneme v březnu příštího roku,“ informuje Knotková. Most tak bude téměř rok z poloviny neprůjezdný, aniž by se na něm pracovalo.

Proč vlastně není zavřený celý? Silnici přes potok převádějí dvě samostatné konstrukce, silničáři uzavřeli tu starší. „Je ze skládaného kamene, byla součástí staré cesty. Druhá půlka se postavila později s rozšířením silnice,“ přibližuje Tomáš Šenkyřík, starosta nedalekých Velatic, jejichž část Maxlůvka leží v těsné blízkosti mostu.

Šenkyříkovi bylo jasné, že omezení provozu bylo nevyhnutelné. „Byla to v podstatě časovaná bomba,“ neskrývá starosta.

Občané Velatic jsou jedni z těch, kteří jsou uzavírkou postiženi nejvíc. „Je to nepříjemné, na opravu čekáme nejen my, ale všechny obce v okolí,“ říká Šenkyřík. Silnice II/430 je totiž důležitou krajskou dopravní tepnou, řidiči ji znají spíše jako „starou silnici“, která byla dříve hlavní spojnicí mezi Brnem a Vyškovem. Její funkci později nahradila dálnice D1.

Semafor zdržuje i autobusy, místem projíždí linky 601 do Slavkova, 602 do Rousínova a 702 do Pozořic. Podle Květoslava Havlíka, mluvčího společnosti Kordis, která řídí hromadnou dopravu na jižní Moravě, však o výrazné omezení provozu nejde.

„Autobusy obvykle projedou maximálně na druhý signál ‚volno‘. Kritická situace nastává pouze v případě problémů s průjezdností na dálnici D1, kdy je do této trasy převeden větší provoz,“ sděluje Havlík. Změnu trasy linek tak podle něj nemělo smysl řešit.

Přitom pokud řidiči dopředu zjistí, že je na dálnici dopravní zácpa, cestou po staré silnici si nyní moc nepomohou. V případě hustého provozu se kolona čekajících vozidel táhne od Rohlenky až na kopec Žuráň. A takový stav čeká motoristy minimálně do jara.