Ženy za volantem: jezdí kratší cesty a auto tolik nevyužívají

Jak se chovají ženy v dopravě? Centrum dopravního výzkumu se zaměřilo na rozdíly mezi muži a ženami v silničním provozu, protože gender (rozdíl mezi pohlavími, pozn. redakce) významně ovlivňuje chování účastníků silničního provozu. Muži a ženy zkrátka reagují na různé komplikace na cestách jinak.

Odborníci poukazují na to, že ženy patří z větší části mezi skupinu obyvatel, která je v dopravě znevýhodněná. Do této skupiny se neřadí jen lidé se sníženou pohyblivostí nebo se zdravotním omezením, ale také starší lidé a pak ohrožení materiální chudobou nebo právě lidé pečující o děti či jiné závislé členy domácnosti.

Méně sedají do auta, jezdí kratší cesty

Přestože se v Evropě rozdíly mezi pohlavími postupně snižují, stále jsou to ženy, které péčí o domácnost a rodinu stráví výrazně více času než muži. A nejde jen o péči o děti, ale také o starší členy rodiny, kterých přibývá, a příbuzné závislé na pomoci druhých.

Ženy tak musí během dne skloubit povinnosti spojené s prací i chodem domácnosti. Často „řeší rovnici o několika neznámých“ a pendlují mezi prací, domovem, školou a kroužky a nacházejí se v časové tísni. A paradoxně mají v rodinách méně snadný přístup k autům, píše Centrum dopravního výzkumu.

„Absolvují denně více cest, ale na kratší vzdálenosti. Kromě svých povinností doprovázejí děti i starší členy rodiny. Nevyužívají však automobil v takové míře jako muži a místo toho více jezdí veřejnou dopravou či chodí pěšky,“ popsal tento trend dopravní psycholog z CDV Petr Zámečník.

Ženy se vyhýbají nebezpečí na silnici i chodníku

Odborníci z Centra dopravního výzkumu potvrdili, že mezi oběma pohlavími jsou na silnicích obří rozdíly jak ve vnímání rizik, tak v bezpečí. Ženy se výrazně méně účastní dopravních nehod. V rámci zemí Evropské unie v dopravních nehodách zemře 3,5 krát více mužů než žen. Je to logické, muži jezdí autem více než ženy, najezdí více kilometrů, a jsou tedy vystaveni riziku nehody častěji.

„Na druhou stranu je dokázáno, že ženy v dopravě méně riskují, dopravní regulace vnímají pozitivněji než muži a také je více dodržují,“ dodává Pavel Řezáč, ředitel Divize dopravních technologií a lidského faktoru Centra dopravního výzkumu. „Nicméně, pokud se ženy účastní dopravní nehody, mají vyšší pravděpodobnost vážného zranění“.

Ženy více dají na své pocity. Kromě dopravní bezpečnosti na ně má vliv i jejich osobní bezpečnost – reálná i vnímaná, která má na jejich dopravní chování významnější dopad než u mužů. Průzkumy ukazují, že více než polovina žen v Evropské unii se alespoň občas vyhýbá některým rizikovým situacím či místům. A nemusí to být jen za volantem, ale i v roli chodce – jde například o podchody a zastávky v nočních hodinách.

Doprava je moc neláká

I v dopravním sektoru jsou mezi muži a ženami velké rozdíly. Ačkoliv byl v roce 2018 podíl všech pracujících žen v Evropské unii 46 procent, v dopravním sektoru a logistice jich pracuje pouze 22 procent. V České republice bylo ve stejné době v oblasti dopravy a skladování zaměstnáno 26,5 procenta žen oproti 73,5 procenta mužů.

Takto nízký podíl žen snižuje možnost perspektivy jejich profesního uplatnění. Je proto důležité se i v dopravním sektoru zaměřit na eliminaci genderového znevýhodnění. To znamená přibírat více žen a umožnit jim kariérní postup, uvádí zpráva Centra dopravního výzkumu.

Volba dopravního módu dle pohlaví v rámci Evropské unie (Eurostat) EU 27 Muži Ženy Auta 51,7 % 57,5 % 45,8 % Veřejná doprava 20,6 % 18,0 % 23,1 % Chůze 14,7 % 10,2 % 18,8 % Cyklisté 8,7 % 8,3 % 9,1 % Motocyklisté 1,8 % 3,3 % 0,5 % Ostatní 2,7 % 2,7 % 2,7 %

Příčiny nízkého zastoupení žen v dopravním sektoru do značné míry souvisí s již nastavenými pracovními podmínkami a také s různými genderovými stereotypy. Velký význam proto mají kampaně a iniciativy zaměřené na vzdělávání a přilákání dívek a žen do pracovních pozic v dopravním sektoru. Ruku v ruce s tím je potřeba vytvořit takové podmínky, které by ženy motivovaly v těchto pozicích zůstat, píše CVD.