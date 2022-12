Tak velká nabíječka v Česku není. Prozkoumali jsme stanici pro 72 elektroaut

S téměř vybitým elektromobilem sjíždíme z dálnice A8, obkroužíme dva kruhové objezdy a vjíždíme do největšího nabíjecího hubu ve střední Evropě: Sortimo Ladepark. Architekt měl k dispozici zřejmě jen kružítko a úhloměr, žádná vozovka ani parkovací plocha zde není rovná a platí to i o exteriéru hlavní budovy se zázemím pro řidiče.

Kolem sebe vidíme desítky nabíjecích portů u parkovacích stání, rovnou míříme do zastřešené části, odkud ze stropu visí 24 kabelů pro ultrarychlé nabíjení. Technicky jsou schopné dodat až 1 MW výkonu, zatím jsou však softwarově omezeny do 300 kW. I to je víc než dokáže většina aut na trhu využít. Na poslední čtveřici je limit ještě výše – testovací „Mega Power“ nabíjení má maximální výkon 475 kW.

Z každého hnízda (připomíná Lišku obecnou zespodu) vedou čtyři 300 kW nabíjecí kabely. Volvo XC40 jsme zde dobíjeli výkonem až 150 kW.

Zastavujeme u 300 kW stojanu, bereme nejblíže visící kabel a konektor zapojujeme do auta. V autě to zacvaká a okamžitě se začne nabíjet malým výkonem kolem 4 kW. To je důležité, protože v okolí není žádný displej, žádné tlačítko, žádná čtečka. Autorizaci a platbu můžete zvládnout buď ve svém chytrém telefonu, nebo dojít do budovy, kde je veliký dotykový displej, na kterém vše potřebné vyřídíte.

Trik s pomalým úvodním nabíjením je důležitý – vozidlo totiž provede komunikaci s nabíječkou, kontrolu vlastního systému a spuštění DC nabíjení jen odemčené, takže pokud by nabíjení začalo až minutu dvě po zamknutí vozidla, nespustilo by se.

Platba kartou

V budoucnu to dost možná díky systému plug&charge nebude nutné, ale zatím je potřeba provést autorizaci a platbu. My jsme vyzkoušeli variantu „platíme na místě“, což obnáší vstoupit do budovy, přistoupit k platebnímu terminálu a postupovat podle průvodce.

Platební terminál

V případě že, stejně jako my, stojíte u vysokorychlostních stojanů, máte na výběr jen jeden tarif, tedy „plná rychlost“ za 59 centů (14,40 Kč) za kWh. Vyberete svůj konektor (v našem případě S101) z nabídky těch naposledy připojených, zadáte e-mail pro zaslání faktury, vyberete hodnotu SOC při které se má nabíjení ukončit (implicitně 80 procent) a pípnete platební kartou na čtečce.

Je dobré si zapamatovat číslo konektoru, abyste nezaplatili nabíjení někomu jinému.

Po zaplacení se nabíjení rozběhne plnou rychlostí a na obrazovce se na chvíli zobrazí QR kód, po jehož načtení ve smartphonu vidíte svoji nabíjecí session – uběhlý čas, aktuální nabíjecí výkon a stav akumulátoru. Úplně dole systém kreslí graf s průběhem výkonu nabíjení, takže se můžete podívat, v jaké oblasti je nejefektivnější nabíjení právě vašeho vozu.

Pro ukončení nabíjení stačí odemknout vozidlo a stisknout tlačítko uvolnění konektoru.

Když nespěcháte a chcete ušetřit

Úplně stejný proces – přijedete, připojíte, zamknete, jdete k terminálu – platí i u těch aktuálně šestatřiceti pomalejších terminálů vedle parkovacích míst.

Minimalistické ale šikovné řešení až 140 kW nabíjení. Těchto stojanů nyní v Zusmarshausenu naleznete 36, v budoucnu jich má být 108. Tohle bychom viděli jako řešení na sídlištní parkoviště, samozřejmě v pomalejším AC provedení.

I u těchto sloupků se vozidlo začne dobíjet hned pro připojení, při platbě ale narazíte na rozšířený výběr – buď můžete levněji nabíjet nižším výkonem 35 kW, nebo dráže až 140 kW. Vyšší rychlost je za stejné peníze jako u hlavních stojanů, při nabíjení nižší rychlostí pak kilowatthodina stojí 8,50 Kč.

Mimochodem, takto provedené sloupky by nám přišly zajímavé i třeba na sídliště k chodníkům a na parkovací plochy. Jsou to tenké pružné a částečně gumové sloupky, které ve zdraví odolají i menšímu parkovacímu šťouchnutí a zabírají minimum místa.

Levnější nabíjení je vhodné pro auta s pomalejším nabíjením, nebo pokud nespěcháte, ale například se chcete stavit na oběd v důstojné restauraci, která je součástí zázemí pro řidiče. V případě potřeby jsou k dispozici rozsáhlé, luxusně provedené a čisté toalety v mínus prvním patře. Případně můžete nakoupit v menším obchodě naproti platebnímu terminálu, nebo během pěti minut doběhnout do jednoho ze supermarketů v okolí.

Zajímavá technika

Nejvíce nás v Sortimo Ladepark zaujaly samotné sloupky na pomalejší 35 nebo 140 kW nabíjení, které jsme již výše zmínili. Je to vlastně pružná trubka s držákem konektoru, ze které vykukuje kabel a kde je okruží se stavovou LED. Žádnou elektroniku v něm nehledejte. Výkonová nabíjecí a chladící je totiž schována v nedalekých přístřešcích, řídící systém je centrální s ovládáním ve smartphonu, nebo v hlavní budově. Protože je systém schopen vysokorychlostního nabíjení, jsou kabely chlazené kapalinou a i tento systém je centralizovaný. Jinými slovy ke každému výdejníku vede kabel s DC nabíjecím proudem, datová konektivita za účelem komunikace s vozem a řízení nabíjení a odbočka okruhu chladicího systému.

V bílých kostkách se ukrývá výkonová a nabíjecí elektronika a technika chladícího systému.

Výsledek je jednak prostorově úsporný a jednak mnohem levnější – ušetří se drahé skříně, displeje, ovládací elektronika a a spousta dalších nákladných prvků. Zároveň je lokalitu možné v budoucnosti snadno rozšířit, na parkovišti je k budoucímu osazení připraveno dalších 72 míst. Do těchto míst jsou přivedeny kabely a armatury, po rozšíření nabíjecí a elektroniky v zázemí stačí namontovat výdejníky.

Cesta Do Sortimo Ladepark jsme to měli přesně 480 kilometrů. Cestou jsme nabíjeli dvakrát, jednou 12 minut, podruhé 33 minut. Zpátky prakticky stejně. Bezmála 1 000 kilometrů v jednom dni nebyl ve Volvu XC40 žádný problém. V obou případech jsme nabíjeli na Ionity se speciálním tarifem karty Plugsurfing, kterou lze s vozidlem pořídit, nás jedna kilowatthodina přišla na 8 Kč.

Úplně všechny výdejníky – pomalejší i rychlé – jsou připraveny na teoretický budoucí upgrade až na 1 MW nabíjecího výkonu. Ten zatím ale žádná vozidla neumí ani vzdáleně využít. Vnitřní rozvody v areálu jsou realizovány vedením DC 1000 V a celková kapacita je 15 MW. 5 MW zajišťuje fotovoltaická sestava, 10 MW konektivita do přenosové soustavy.

Zastřešená část s ultrarychlými nabíjecími terminály není vysoká a nezvykle prostorná samoúčelně. Počítá totiž s dobíjením autobusů (dva se tam během naší návštěvy protočily) a nákladních automobilů. Uspořádání s kabely visícími ze stropu nám připadá praktické - nic se neválí po zemi a snadno dostanete k libovolně umístěnému portu.

Podle provozovatele je nabíjecí hub v současnosti koncipován na 2000 elektromobilů denně.

Během focení, natáčení, prozkoumávání nabíječek a konzumace currywurstu jsme jsme si potvrdili, že na ultrarychlých nabíječkách lidé netráví nijak dlouhý čas. Většinou se auta zdržela méně než dvacet minut a pokračovala dál.