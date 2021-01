Praktická ojetina za sto tisíc. Ulítlé Škodě Roomster přijde na chuť každý

Nejvyšší počet bezpilotních letounů spouštějících ohňostroj v jednom okamžiku – tak zní nový zápis do Guinnessovy knihy...

Ročně na celém světě zemře na silnicích zhruba 1,3 milionu lidí. Všechny by je zachránil celoroční totální lockdown,...

Japonsko naplánovalo konec spalovacích motorů. Toyota varuje před kolapsem

Japonsko chce zhruba do patnácti let skončit s dopravními prostředky na benzinový pohon. Před koncem loňského roku to...