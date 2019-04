Autofotka týdne: Česká stopa a slovenský designér těch „nej“ aut světa

Jsou to dva pohledy. Pozitivistický říká, že neexistuje exkluzivnější a urozenější značka než Rolls-Royce. A kdo jiný by měl být šéfdesignérem rollsů než tvůrce bájného Bugatti Veyron. Jenže má to i druhou stranu, životní cyklus rollsů je mnohem delší než u u automobilové konfekce a značka z Goodwoodu má právě teď hlavní modely (Phantom a Cullinan) nové. Kabaň, který je známý svou extrémní činorodostí a potřebou neustále tvořit, tedy bude mít podle všeho mnohem míň prostoru se vyjádřit.

Navíc u BMW, které vyrábí a prodává miliony aut (loni 2,1 milionu), měl příležitost více ovlivňovat veřejné mínění. Jeho práce by byla více vidět než v případě automobilové smetánky, která je šafránem vozového parku. Podle hlasů ze zákulisí se Kabaň u BMW nechytil, nepodařilo se mu prosadit tak, jak byl zvyklý z koncernu VW, kde měl za dvacet let „prošlapané cestičky“.

U Rolls-Royce teď bude pracovat pravděpodobně hlavně na starosti tvorbu jednokusových unikátů pro ty, kdo chtějí vůz upravit tak, aby byl opravdu neopakovatelný. Za poslední roky je nejvýraznějším počinem Rolls-Royce Bespoke Sweptail (prohlédněte si ho zde).

Splní všechna přání

Zákazníci Rolls Royce mají různá přání. Často velmi netypická. Automobilka jim je však bez problému splní. S těmi nejzajímavějšími za loňský rok, které vznikly pod dohledem Kabaňova předchůdce Gilese Taylora, se britský výrobce pochlubil.



Dnes je naprosto běžné, že si zákazníci navolí výbavu auta na přání. A to i u těch nejlevnějších aut. Čím je auto dražší, tím obvykle stoupá nabídka výbavy na přání. U luxusních aut Rolls-Royce je pak možné prakticky cokoliv. Pokud máte dost peněz. A dostatkem peněz se v tomto případě myslí miliony korun.

V podstatě každý kus je u Rolls-Royce vyráběn na zakázku. Někteří zákazníci ale chtějí víc než jensi vybrat barvu vlněných koberečků. Chtějí originál a Rolls-Royce jim ho vyrobí. Některé loňské kreace, kterými se výrobce pochlubil, jsou krásné, jiné minimálně extravagantní. Posuďte sami.

Zajímavé je, že jeden zakázkový kus byl pro zákazníka z České republiky. O autě, které vzdává hold českým letcům, kteří za 2. světové války sloužili u britských RAF, jsme psali podrobně v tomto článku. Nyní tedy jen telegraficky: kabriolet Dawn působí decentně, karoserie má zajímavý šedý lak. Uvnitř jsou plakety odkazující na naše letce a také výšivky leteckých motorů Merlin, produktů značky Rolls-Royce.

Naprostým opakem decentního Dawnu je Phantom pro známého sběratele vozů RR Michaela Fuxe. Ten si přeje mít na autě svojí speciální barvu Fux Intense Fuxia Pearl. Tento odstín fialové je rozhodně nepřehlédnutelný a třeba předloni dodaný Dawn jí byl nastříkaný celý. Proti němu je zmíněný Phantom vlastně nenápadné auto, protože zvnějšku je bílé s jen decentními, tradičně ručně malovanými, linkami. Fuchsiový je interiér auta.

Pro Michaela Fuxe byl loňský Phantom už jedenácté auto od divize Bespoke. Bohatý majitel se s auty rád chlubí, naposled to bylo na akci Monterey Car Week. V garážích má sto čtyřicet aut, které často využívá pro svojí charitu, podporující děti v Miamské nemocnici.

I další zákazník Bespoku není anonymní a má svou barevnou kombinaci, v které si auta nechává na zakázku vyrábět. Je jím jeden s viceprezidentů Googlu Benjamin Treynor Sloss, jinak také známý automobilový nadšenec. Jeho barevnou kombinací je žlutá s tmavě modrou. V této barvě je vyvedený i Rolls-Royce Dawn Black Badge. Majitel se s ním pochlubil na loňské přehlídce elegance v Pebble Beach.

Konkrétně má Dawn pro Slosse odstín nejtmavší modré Pikes Peak Blue a k tomu je žlutá Superflare. Stejné barevné schéma je použité i v interiéru. A jestliže z vnějšku je to dost výrazná kombinace, v kabině je provedení mnohem decentnější. Za zmínku pak stojí i tmavá soška na chladiči.

Další, tentokrát anonymní zákazník, chtěl opravdu něco extra. Takže žádné tuctové zlato, ale mnohem exotičtější a vzácnější ruthenium. Tohoto kovu, který se nachází v platinové rudě, se ročně vytěží jen okolo dvanáct tun. Což je zlomek roční těžby zlata. Vzácný kov si nechal zákazník nanést na palubní desku svého nového modelu Phantom.

Dalšími specialitami, které loni Bespoke vyrobilo, byla auta z kolekce Adams Collection. Ta má prvky z karbonu, včetně legendární sošky Spirit of Ecstasy. Variace na tuto sošku nese i úprava pojmenovaná Whispered Muse, která vzdává hold autorovi sošky Charlesu Sykesovi. Britská designérka Helen Amy Murray se inspirovala původními návrhy. V případě tohoto speciálu je soška vyvedena z růžového zlata.

Další kreace je v podstatě sériová, bylo vyrobeno padesát pět vozů modelu Wraith Luminary Collection. A zajímavé je, že i zde je česká stopa. V interiéru, o který jde v tomto případě především, je použit dřevěný dubový obklad, přičemž dřevo pochází z České republiky. Dřevěné dekorace jsou podsvětlené.

Druhou specilitou Luminary Collection je osvětlení stropu, imitující hvězdnou oblohu. Tuto specialitu nabízí Rolls Royce standardně, zde je však inovována o animaci, která vytváří efekt padajících hvězd. Mimochodem, hvězdnou střechu tvoří 1 340 světýlek z optických vláken.

I další specialitu divize Bespoke si může dopřát víc zájemců. Jmenuje se Aero Cowling a vytvoří z kabrioletu Dawn roadster. Jak to funguje? Aero Cowling je aerodynamický kryt přes zadní sedadla, vyrobený z karbonových vláken a hliníku.

Rolls-Royce má nově v nabídce i SUV. Ač to mnozí mohou považovat za poněkud nevhodný typ auta pro takovou značku, je o monstrózní model Cullinan velký zájem. A pro ty, kteří se s autem rozhodnou opustit městské bulváry a vydají se do přírody, si u Bespoke připravili speciální výbavu. Zahrnuje židličky a stoleček na zadním vyklápěcím panelu kufru.