Šéf Renaultu píše Evropě, varuje, zlobí se a má plán elektromobilizace

„Domnívám se, že dokážeme dosáhnout svých cílů prostřednictvím společného úsilí a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem,“ uvedl de Meo. „V případě Airbusu jsme již viděli, že to Evropa dokáže,“ napsal evropským politikům v osmnáctistránkovém dopisu. Poukázal tak na evropského výrobce letadel, jenž vznikl spojením aktivit v Německu, Francii, Španělsku a Británii, díky kterému může lépe soupeřit s americkým rivalem Boeing.

Auto-mobilizace

„Vyzval k evropské mobilizaci, která by společně pomohla transformaci automobilového průmyslu, a k větší spolupráci, aby evropští producenti mohli konkurovat především čínským výrobcům elektrických vozidel. Luca de Meo prosazuje elektrická vozidla jako základní kámen evropské automobilové budoucnosti,“ shrnuje magazín Autoweek.

De Meo již dříve argumentoval, že takzvaný automobilový Airbus by pomohl sdílet obrovské náklady na výrobu levných elektromobilů a zároveň by umožnil získat výhody z většího rozsahu výroby.

„Ekologická transformace je týmový sport,“ napsal nyní šéf Renaultu v otevřenému dopisu. „Pod tlakem ze strany finančních trhů jsou evropští výrobci často nuceni soustředit se spíše na krátkodobé cíle v oblasti zisku než na investice potřebné pro dlouhé období,“ upozornil. „Čína tento problém vyřešila spojením všech svých sil, včetně finančních institucí, kolem jednoho cíle,“ dodal.

Čínská hrozba

Evropský automobilový průmysl se nyní podle agentury Reuters připravuje na příliv levnějších čínských modelů elektromobilů s vyspělou bateriovou technologií. De Meo proto doporučil spustit deset velkých evropských projektů ve strategických oblastech, jako jsou například malé levné automobily, chytré dobíjení či dodávky klíčových materiálů. Evropa by se podle něj měla od čínských automobilek učit, protože jsou „o generaci napřed z hlediska výkonu a nákladů u elektromobilů“.

De Meo rovněž varoval, že „úplné uzavření dveří“ čínským výrobcům by bylo nejhorší možnou reakcí. Evropská komise v loňském roce začala vyšetřovat subvencování výroby elektromobilů v Číně. Šéfka komise Ursula von der Leyenová na podzim obvinila Peking, že zaplavuje světové trhy elektromobily, jejichž ceny jsou uměle nízké díky obrovským státním dotacím.

„Evropa stojí před komplikovanou rovnicí. Měla by chránit své trhy, ale v dodávkách lithia, niklu a kobaltu je zcela závislá na Číně a v oblasti polovodičů na Tchaj-wanu. Je výhodou Evropy učit se od čínských výrobců, kteří jsou o generaci napřed, pokud jde o výkon a náklady na elektrická vozidla. Vztahy s Čínou bude třeba řídit,“ komentuje de Meo.

„Američané stimulují, Číňané plánují a Evropané regulují,“ opakuje šéf Renaultu. „Pokud jde o náklady, ceny za energii jsou ve srovnání s Evropou v Číně dvakrát nižší a ve Spojených státech třikrát nižší. Mzdové náklady jsou přitom v EU o 40 % vyšší než v Číně,“ dodává Autoweek.

„Na vysoké škole ekonomické vám ve druhé lekci řeknou, že protekcionismus vede k inflaci, neefektivitě, nízké produktivitě, rostoucím nákladům a zpožděním,“ řekl de Meo pro Quattroruote.

Evropská strategie

„De Meo žádá přijetí zásad technologické a vědecké neutrality. V praxi to znamená již nediktovat průmyslu ‚technická‘ řešení. Znamená to stanovit pro průmysl cíle, ale ne to, jak je dosáhnout. To je to, co Evropa dělala, ale je to princip, který byl bohužel opuštěn,“ vysvětluje Autoweek.

„Měli bychom měřit dopad automobilu v průběhu celého jeho životního cyklu od montáže až po konec životnosti a recyklaci, namísto abychom se zaměřovali pouze na spotřebu energie během jeho používání. To by motivovalo naše inženýry a zároveň by to zvýšilo naše šance na úspěch proti Číně a Spojeným státům. Vymysleli bychom evropský způsob,“ píše de Meo. Šéf Renaultu k cíli dosáhnout nulové emise CO 2 do roku 2035 uvedl: „Žádné jiné odvětví nečelí takovým ambicím v takovém měřítku.“

De Meo zdůrazňuje, že úlohou Evropské komise je vyvinout strategický plán pro evropskou síť nabíjení elektrických vozidel, aby se usnadnilo rychlejší zavádění nabíjecích míst jako součást hlavního plánu a zajistila se větší stabilita celého systému. „To by podpořilo vývoj technologie Vehicle-to-Grid vytvořením společných standardů pro budoucí projekty.“

Prezident Acea v rozhovoru pro Financial Times vyzývá k vytvoření komunitárních fondů na financování pobídek pro elektřinu a na podporu vytvoření dodavatelského řetězce surovin, jakož i celoevropských plánů na vytvoření nabíjecí infrastruktury.

„De Meo jako předvoj elektrické revoluce navrhl zahájení deseti velkých evropských projektů ve strategických oblastech, které přesahují samotný automobilový sektor: podpora malých, cenově dostupných evropských vozů, revoluce v dodávkách na poslední míli, urychlení obměny vozového parku, vývoj inteligentní nabíjecí infrastruktury a technologie V2G, dosažení soběstačnosti v oblasti kritických materiálů, zvýšení konkurenceschopnosti Evropy v oblasti polovodičů, standardizace softwarově definovaných vozidel (SDV), podpora vzniku evropského průmyslového virtuálního světa metaverze, unifikace recyklace akumulátorů a posílení potenciálu vodíku,“ vysvětluje Autoweek.

„Jedna věc je udělat průmyslovou strategii, druhá naskládat regulace na sebe, kde nám nakonec dají termíny a pokuty. To není strategie,“ rozohnil se de Meo v rozhovoru před italskými médii.

„Stanovit 12letou lhůtu a říct, že za 12 let nebudeme vyrábět žádná auta se spalovacím motorem – a pokud to neuděláme, tady je pokuta – a pak se uvidíme na konci tunelu, to není strategie,“ říká De Meo pro Financial Times. „Navrhujeme pokusit se vytvořit plán společně s veřejnými orgány, lidmi ze všech sektorů, neziskovými organizacemi a vědeckými orgány“, protože „je v sázce asi 10 % evropské průmyslové výroby“.

„Automobilový průmysl je v Evropě hnací silou ekonomiky kontinentu. Zaměstnává 13 milionů lidí, představuje 8 % průmyslové výroby a třetinu investic. Automobilový průmysl přináší 392 miliard eur příjmů pro vlády (přes 20 % daňových příjmů Evropské unie). Bez automobilového výzkumu by výdaje na výzkum a vývoj v Evropě klesly pod 2 % HDP ve srovnání s 3,4 % ve Spojených státech,“ uvádí Autoweek. De Meo ovšem varuje před příznaky zpomalení. „Centrum globálního automobilového trhu se přesunulo do Asie. Tam se prodá 52 % nových osobních aut a u elektrických nebo elektrifikovaných vozů je to ještě víc. Čína má v Evropě 4% podíl na trhu a 35 % elektromobilů vyvážených do světa jsou čínské,“ cituje de Mea magazín Quattroruote.

Klíč je v efektivitě

V rozhovoru pro Financial Times de Meo říká, že je „zapotřebí širší, strategický, zkrátka komunitní přístup“. „Pokud chcete zrychlit, nemůžete se ocitnout v Norsku na 90 % elektrických aut a ve Španělsku na 4 %. Měli bychom dát všechny dostupné prostředky do jednoho koše, abychom je dali těm, kteří na tyto investice nemají peníze.“

„Před třemi lety nám řekli, že kdybychom nevyráběli 100% elektrická auta, stali bychom se zombiemi a teď se všichni ptají, jestli elektrická auta opravdu fungují. Která společnost, která pokrok odmítala, z něj měla prospěch? Žádná. Pokrok tedy nesmíme odmítat, protože jsme mezitím investovali desítky miliard a nechceme se vracet,“ vysvětlil začátkem března pro italský tisk.

De Meo už dříve uvedl, že hlavním tématem je zvýšení produktivity v Evropě. „To je problém: v Evropě je nás 400 milionů, pracujeme 35–40 hodin týdně. Proti tomu máme jeden a půl miliardy Číňanů, kteří pracují dvakrát tolik. Znamená to tedy, že musíme být schopni udělat za jednu hodinu to, co Číňan za osm: tomu se říká produktivita. Velkým bojem Evropy je hledat segmenty s vysokou přidanou hodnotou a být schopen dosáhnout úrovně produktivity, kterou jsme nikdy neviděli nebo alespoň dlouho neviděli v jednom z nejvyspělejších odvětví. Všichni mluví o snižování nákladů, ale já mluvím o zvyšování produktivity, protože to je skutečný boj,“ cituje italského manažera magazín Quattroruote.

Evropské volby rozhodnou

„V automobilovém průmyslu se pohybuji 30 let. Pracoval jsem pro Toyotu v Bruselu, pro Fiat v Itálii, pro Audi v Německu, pro Seat ve Španělsku a nyní samozřejmě pro Renault. Myslím, že je to téma, které dobře znám,“ připomíná manažer, který dnes platí mezi kapitány evropského autoprůmyslu za nejhlasitějšího.

„Evropa svými rozhodnutími a regulacemi ovlivňuje nejen ekonomiku, ale i náš každodenní život. Její rozhodnutí mají dalekosáhlý dopad pro mnoho odvětví činnosti, počínaje automobilovým průmyslem, jehož jsem zástupcem. A právě volení poslanci Evropského parlamentu budou pro nadcházející roky projednávat a schvalovat ta nejdůležitější rozhodnutí. Rád bych dal jasně najevo, že jsem velmi proevropský. Pevně věřím v budoucnost evropského automobilového průmyslu, který je plně oddán energetické transformaci. Ale tento masivní závazek vyžaduje jasný a stabilní rámec,“ píše s odkazem na volby do europarlamentu, které jsou na programu od 6. do 9. června. „Hned po těchto volbách se v Bruselu ujme úřadu nová komise. Jde o mimořádně důležitou událost v demokratickém životě kontinentu. Chtěl jsem, aby byl můj hlas slyšet než se rozběhne volební kampaň s jejími argumenty. Ne proto, abych se angažoval v politice, ale abych přispěl k rozhodnutí o správné politice, která umožní evropskému podnikání čelit technologickým a geopolitickým výzvám dneška.“