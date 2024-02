Do Ženevy dorazil přelomový renault, čínské monstrum i švýcarský trpaslík

Mezi premiéry nových modelů čínské značek se na výstavišti Palexpo vecpaly automobiloví exoti – domácí elektrická bublina jménem Microlino a typicky bonvivánský projekt z Itálie, který ukazuje na fenomén autoprůmyslu dneška – vývoj a uvádění nových aut vázne, tak se vzpomíná na doby hojnosti. V případě Kimery na bájné rallyové lancie.

Renault 5

Luca de Meo je superstar autoprůmyslu dneška. Kdysi korunní princ vládců Fiatu a Volkswagenu nakonec září u Renaultu, a nejen proto, že mluví skvěle francouzsky. Jako spousta Italů je ten milánský frajer mistrem sebeprezentace, sebevědomý ale může být právem, dokáže být vždy hlasitou a důvěryhodnou tváří značky. A dnes jsou rádi i ostatní šéfové automobilek, že za ně kope z pozice šéfa evropského sdružení autoprůmyslu ACEA.

Když tedy manažer, který kdysi stál u fenomenálního úspěchu novodobého nesmrtelného Fiatu 500, zavětřil příležitost ukrást si ženevský autosalon pro Renault, nezaváhal. Ostatní zavedené evropské (ale i korejské, japonské nebo americké) automobilky se po pěti letech, kdy ženevský autosalon nebyl, rozhodly, že jim kdysi nejvýznamnější motoristická akce svého druhu v Evropě nepasuje do strategie.

Renault tak dostal obrovský prostor pro prezentaci jako bonus ke svému největšímu stánku na výstavišti Palexpo na tradičním místě, které je dnes středobodem autosalonu. Stánek Renaultu je tak nejvyšší, nejrozlehlejší nejmonumentálnější... vlastně stejný jako kdysi, za dob největší slávy autosalonu. A protože ostatní přímí konkurenti nedorazili, také je nejvíc na očích.

Luca de Meo se tak mohl pochlubit okouzlující novinkou v podobě elektromobilu Renault 5. Nejen názvem, ale i tvary jasně odkazuje na slavného předchůdce. „Některé produkty jsou kouzelné. Není třeba diskutovat celé týdny, všichni se shodnou na tom, co je třeba udělat. A udělá se to, co je potřeba. Neexistují žádné průtahy. Když týmy vzkřísí vůz, který zanechal tak hezké vzpomínky, vloží do něj spoustu lásky. To je příznivé znamení pro budoucnost, protože zákazník tu lásku pozná a vidí v autě,“ citát de Mea říká vlastně všechno.

Vysloveně líbivé auto oblečené do veselých barev má navíc přivézt do nabídky Renaultu dostupný elektromobil pro široké masy. Ve jménu de Meovy strategie „Renaulution“, průmyslové obnovy a posunu značky k elektrifikaci. „Renault 5 přichází v době, kdy se miliony Evropanů chystají přejít na elektrickou, propojenou a udržitelnou mobilitu. Je také podnětem k transformaci skupiny Renault na automobilovou společnost nové generace,“ dodává velký šéf.

„Renault 5, vůz s pověstí avantgardního, všestranného a úsporného vozu, provázel miliony rodin výzvami své doby: ropnou krizí, změnou životního stylu a příchodem druhého auta do domácnosti. 100% elektrický Renault 5 E-Tech je věrný tomuto bujarému modernímu dědictví a je odvážnou odpovědí na společenské a ekologické výzvy své doby – střídmost, udržitelnost a snížení uhlíkové stopy,“ filozofuje francouzská automobilka. „S designem, který si vás získá, se zkušenostmi s elektrickými a digitálními technologiemi, které jsou zábavné a snadné, a s výrobou, která je lokální, zodpovědná a cirkulární, má vše, co je potřeba k tomu, aby se stal etalonem městského vozu pro přechod na elektrický pohon.“

Automobilka uvádí, že vývoj trval pouhé tři roky, oproti obvyklým čtyřem. Renault slibuje, že nová elektrická pětka se bude vyrábět ve Francii a zároveň bude cenově konkurenceschopná. „Abychom jej mohli vyvinout během tří let ve Francii, s takovou úrovní technologické a elektrické kvality, musela být všechna naše rozhodnutí převratná. A naše organizace musela být maximálně agilní. Jako první v Evropě jsme zvolili 100% elektrickou platformu pro malý vůz, optimalizovali jsme náklady v celém hodnotovém řetězci, přemístili jsme náš průmyslový ekosystém... Tváří v tvář změnám, kterými náš průmysl prochází, otevírá tento vůz pro Renault novou cestu. Je jádrem boje o znovuzrození evropského průmyslu tváří v tvář konkurenci z východu i západu. Tímto vozem dokazujeme, že výroba v Evropě, ve Francii, je možná!“ hřímá de Meo.

Luca de Meo na autosalonu Ženeva 2024

Je prvním vozem značky postaveným na nové platformě AmpR Small určené pro elektromobily segmentu. „To z něj činí jedinečné vozidlo na trhu s jasnými konkurenčními výhodami: rovná podlaha, dlouhý rozvor (2,54 m), optimalizovaný vnitřní prostor a objem zavazadlového prostoru (326 litrů), nižší těžiště, nízká hmotnost (méně než 1 500 kg). Platforma AmpR Small rovněž umožnila řadu úspor, aniž by došlo ke kompromisům v oblasti elektrických komponent a technologií,“ uvádí automobilka.

Odkaz

„Když se v roce 1972 zrodil Renault 5, zaujal svým moderním, nekonvenčním designem. Plastové nárazníky, šest zářivých barev a světlomety mu dodávaly rošťácký, téměř lidský vzhled. Díky svému postavení v souladu se společenským vývojem si okamžitě získal Francouze, zejména ženy a mladé lidi, což byla na tehdejší dobu nová zákaznická skupina. Ztělesňoval závan čerstvého vzduchu, symbol svobody a radosti ze života,“ popisuje Jitka Skaličková, mluvčí českého zastoupení značky. „Již v roce 1974 dokonce existovala elektrická verze s dojezdem 110 km! Předznamenal také počátky ekologického designu s originální střechou z lepených přírodních vláken, která zlepšila odhlučnění, prostornost, design a spotřebu paliva.“

Designéři tak vymysleli koncept, který pojmenovali „retrofuturismus“. Novému elektrickému dandymu dali opět výrazné barvy, okrouhlé světlomety, svislá zadní světla, vystouplé blatníky a stylové ozdoby. Je tak plný odkazů na svého slavného předchůdce. Záměrem bylo reinterpretovat mnoho detailů, které jsou tak hluboce zakořeněné v kolektivní paměti.

Gilles Vidal, šéfdesignér Renaultu ovšem upozorňuje: „Nechtěli jsme, aby nostalgický nebo historický. Chtěli jsme vyvolat emoce a vytvořit vůz, který bude jiskřivý, energický a popkulturní.“

Trakční elektromotor je kompaktnější než u bateriového Méganu a Scénicu, je z něj ovšem odvozen (je menší a lehčí). Má tedy synchronní s vinutím na rotoru a nepotřebuje tak permanentní magnety. K mání bude ve třech výkonových úrovních: 110, 90 nebo 70 kW. Nabíječka na střídavý proud o výkonu 11 kW, DC nabíjení o výkonu 80 nebo 100 kW a baterie o kapacitě až 52 kWh (NMC, vodou chlazená) mají umožnit dojezd až 400 km. Motor o výkonu 110 kW je kombinován s baterií o kapacitě 52 kWh, zatímco motory o výkonu 90 kW a 70 kW jsou kombinovány s baterií o kapacitě 40 kWh.

R5 má poháněná přední kola, zadní náprava je víceprvková, pocházející z vozů vyšších segmentů, což je u auta této velikosti unikum. Z větších aut si vypůjčuje i další technologie, kupříkladu akustické čelní sklo. Na palubě nechybí tepelné čerpadlo.

Bude vybaven novou obousměrnou nabíječkou AC 11 kW, která umožní funkce V2L (vehicle-to-load) pro připojení spotřebiče k baterii vozu a funkce V2G (vehicle-to-grid) pro dodávku elektřiny zpět do sítě a úsporu při domácím nabíjení. R5 dostává také plánovač tras, který je propojený s mapami Google, průběžně počítá a optimalizuje nejrychlejší trasu pro jízdy vyžadující nabíjení. Pro predikci dojezdu zohledňuje polohu dobíjecích míst, změny údajů o vozidle (spotřeba energie, dojezd atd.) a venkovní teplotu. Řidiči mohou vybrat nabíjecí místa podle výkonu a způsobu platby. Plánovač cesty také optimalizuje dobu nabíjení v každé fázi tím, že během jízdy upravuje teplotu baterie tak, aby měla optimální teplotu ihned po zahájení nabíjení.

Méně než čtyřmetrový (3,92 m) elektromobil postavený na osmnáctipalcových kolech (pneu 195/55) doširoka rozkročených v nápravách (rozchod 1,55 m vpředu a 1,53 m vzadu) bude Renault prodávat od září letošního roku. Šířka pětimístného auta je 1,77 m a výška 1,5 m. Ve verzi se 110 kW zrychlí z 0 na 100 km/h za méně než 8 sekund a z 80 na 120 km/h za méně než 7 sekund. Maximální rychlost je elektronicky omezena na 150 km/h.

„Skupina Renault se zavázala vyrábět 100% elektrický Renault 5 E-Tech ve Francii, včetně jeho baterie, od března 2025. Každé vozidlo a baterie se budou montovat v závodě v Douai, který byl jedním z původních výrobních závodů Renault 5, přičemž motor (elektrická síť, převodovka, elektronika) se bude vyrábět v Cléonu a moduly baterie se budou od léta 2025 vyrábět v Douai Gigafactory (partnerství s Envision AESC). Do roku 2030 budou mít o 35 % menší uhlíkovou stopu než ZOE,“ uvádí Jitka Skaličková. „Bude se vyrábět na severu Francie s využitím kompaktního ekosystému dodavatelů v okruhu 300 km od centra ElectriCity, který sdružuje tři výrobní závody v Douai, Maubeuge a Ruitz v regionu Hauts-de-France.“

Tento výrobní systém by měl zkrátit dobu potřebnou k výrobě elektrického Renaultu 5 na 9 hodin.