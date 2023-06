Ženy podle průzkumů elektromobilitě příliš nefandí, děsí se nabíjení

Ve Velké Británii se i přes Brexit snažili být „papežštější než papež“ a oproti EU ještě o pět let uspíšili přechod na elektromobily. Již za sedm let si tam nepůjde koupit nové auto se spalovacím motorem, o čemž prý mají ženy třikrát menší povědomí než muži. Na to se musí automobilky připravit, a to i vzhledem k tomu, jak velké rozhodovací pravomoci při koupi aut mají právě ženy. Britský autoprůmysl se tak připravuje na významnou skokovou změnu, a stane se tak jakýmsi pokusným králíkem pro ostatní.

Politiky nařizovaná elektromobilita, která nepřichází v reakci na poptávku či technologický pokrok, ale je řízena ideologií, funguje jen tam, kde se masivně podporuje dotacemi. Automobilky jsou legislativou tlačeny k tomu prodat co nejvíce čistě elektrických aut, a stejně jako mnohé tápou v oblasti softwaru, tak se jim zatím také příliš nedaří plnit plány a očekávání v marketingové komunikaci. A to zejména v případě žen, od nichž si hodně slibovaly.

U nich totiž při rozhodování o koupi přeci jen častěji dominují emoce nad kupeckými počty a více zafungovat by na ně měl i důraz na ekologický aspekt. To ostatně potvrdil i čerstvý průzkum britského magazínu Auto Trader, v němž 47 % žen zvolilo jako důvod pro koupi bateriového auta šetrnost k životnímu prostředí, zatímco v případě mužů to bylo o 4 % méně.

O elektromobilu uvažuje jen pětina žen

Ženy většinou vidí auto především jako přístroj, který má bezchybně sloužit a být co nejjednodušší. Obsluha elektromobilu je opravdu snadná, pokud se ovšem jedná o problematiku dobíjení, jeho plánování a mnohdy nutnost čekat na nabíječce, to všechno ženy od koupě elektromobilů odrazuje.

V současné době ve Velké Británii uvažuje o koupi čistě elektrického auta jen pětina žen.

Podle průzkumu Auto Traderu, kterého se zúčastnilo 4 000 respondentů, v současné době o koupi čistě elektrického auta uvažuje ve Velké Británii jen pětina žen, zatímco mužů je o trochu více – třetina, což ostatně také není kdovíjak velké číslo.

To ale ještě do těchto průzkumů nezasáhli genderoví mágové. Auto Trader na konci své zprávy konstatoval, že pro účely tohoto výzkumu se respondentů zeptali, zda se identifikují jako muž, žena, jiný gender nebo zda to nechtějí sdělit. Záměrem tohoto výzkumu ale bylo zjistit přístup žen ve srovnání s muži, a proto se prý Britové zaměřili na odpovědi těch, kteří vybrali kategorie „muž“ a „žena“.

Auto Trader ale uznává, že ne každý se hodí do těchto binárních kategorií a prý již pracuje na tom, jak to začlenit do budoucích výzkumných projektů. Již příště tedy bude výsledek asi mnohem větším „gulášem“. Téměř 70 % žen nedůvěřuje prodejcům aut a 43 % žen dokonce ani výrobcům aut. A nástup nových značek z Číny jim tuto situaci ještě ztěžuje. Magazín Auto Trader předpovídá, že ve Velké Británii do roku 2030 zvýší svůj podíl na trhu z 1 % v roce 2019 na 18 %.

V pohledu na technologie se přístup obou pohlaví hodně liší. Téměř čtvrtina mužů (22 %) má podle magazínu Auto Trader ráda nejnovější technologie, zatímco v případě žen jen to jen pouhých 12 %.

Mnoho žen cítí elektromobily jako další problém, se kterým se musí v dnešním velmi složitém světě potýkat. Polovina z nich nemá ráda většinu nebo všechny části procesu nákupu auta, zatímco v případě mužů je to méně než třetina. Ženy většinou nesou břemeno domácnosti a péče o děti a nemají čas ani chuť se probírat články o autech v médiích. Musí se tak spolehnout na rady z okruhu rodiny či přátel.

Každou čtvrtou ženu ve Velké Británii navíc podle průzkumu odrazují reklamy na auta, které jsou příliš zaměřené na muže. A to zvláště u žen starších 45 let, u nichž má tento problém již třetina.

Strach z dojezdu a z nestandardní situace

Zjištění Britů odhalují i další důvody, proč jsou ženy v elektrifikaci aut pozadu. Těm se přes silnou elektromobilní masáž většiny médií představa vláčení se s kabely příliš nezamlouvá. Problematika dobíjení podle Auto Traderu trápí 43 % žen ve srovnání s 35 % mužů. Děsí je představa nabíjení auta na odlehlých místech v noci, ale mají i strach, že se jim auto vybije a oni uvíznou s dětmi na dálnici nebo nebudou moci odvézt příbuzného do nemocnice. Ženy mají ve společnosti více primárních pečovatelských rolí než muži, takže tato rizika vnímají více.

Dojezd je minimální, dobíječka nefunguje nebo na ní nelze použít čip, je večer a domů to je ještě daleko. Právě takových situací se ženy bojí nejvíce.

Téměř třetina dotazovaných žen (29 %) souhlasila s tím, že toho o elektrických autech nevědí dost, ve srovnání s 18 % mužů. V tomto směru bude třeba hodně zapracovat na nových způsobech, jak elektromobily ženám zatraktivnit. V pohledu na technologie se přístup obou pohlaví hodně liší. Téměř čtvrtina mužů (22 %) má ráda nejnovější technologie, zatímco v případě žen jen to jen pouhých 12 %.

Pro ženy je velmi často prioritou bezpečnost – více než 65 % řidiček elektromobilů si myslí, že bezpečnost je velmi důležitá při nákupu jejich dalšího vozu, ve srovnání s pouhou polovinou řidičů elektromobilů. Přesto se s tím v marketingu elektromobilů pracuje jen nedostatečně.

Těch důvodů statisticky nízkého zájmu žen o elektromobily je však více. Jistě k nim patří také vyšší cena (i přes různé dotace), ale třeba také fakt, že si lidé mnohdy elektromobily pořizují jako druhé auto pro popojíždění po městě. A tento postup praktikují většinou spíše muži, zatímco ženy zůstávají u jediného, byť případně si to mužovo také někdy půjčují.

Před automobilkami je tedy v tomto směru ještě hodně práce. Ženy jsou ale jednou z nejaktivnějších skupin na sociálních sítích a jsou ochotné nakupovat na základě doporučení influencerek, které by mohly zapracovat na lepším obrazu elektromobilu v očích žen.

Pomůže změnit pohled žen na nabíjení projekt dobíjecích hubů Audi s komfortním zázemím?

V parafrázi na slavnou hlášku z filmových Pelíšků, tak je zatím možné jen na konec poznamenat, že díky elektromobilům i mnozí muži přicházejí na to, že jsou v tomto směru v podstatě průměrnými ženami...