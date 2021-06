Je to smutné, ale je to tak. Element mezi sedadlem a volantem se stal pro konstruktéry problémem. Chová se nepředvídatelně a ve své většině za nulami a jedničkami propastně zaostává. Je tedy potřeba jeho kazisvětskou činnost co nejvíce omezit.

Technici během let vypiplali automaty do té míry, že začaly řadit mnohem rychleji, než to dovede běžný smrtelník, a mnohdy dokázaly také jezdit úsporněji.