Roční leasing je zpět, octavii za 3500 korun měsíčně už ale nečekejte

Zhruba před pěti lety, v době, kdy čipů, kabelových svazků a aut jako takových bylo na trhu dostatek, se pár leasingových společností ve spolupráci s automobilkami přesto ocitlo nad propastí ekonomické sebevraždy. Až dvě miliardy korun prodělaly v roce 2017 některé české leasingovky na projektu krátkodobého operativního leasingu. Čtěte více.

Operativní leasing je běžný nástroj, který využívají zejména firmy. Obvykle na tři až čtyři roky si vezmou auto, platí měsíční splátku za pronájem a případné další služby jako výměna pneumatik a po skončení kontraktu auto vrátí. Byznys je založený na tom, že leasingovka získá díky velkým objemům odebíraných aut velkou slevu od automobilky a po skončení doby pronájmu se jí podaří prodat ojeté auto za slušnou cenu.

Jenže v roce 2017 se pár firmám zdálo, že objevily díru na trhu v podobě operativního leasingu na jeden rok s nízkou splátkou. V excelové tabulce to vypadalo dobře: prodeje proti loňskému roku vzrostou a my dostaneme pěkné bonusy k platu, řeklo si tehdy pár „excelových“ manažerů. Škoda Octavia šla tak tehdy pořídit třeba i za 3,5 tisíce měsíčně. Jenže úvaha to byla mylná a výpočet špatný. Aby šlo takové ceny dosáhnout, musela leasingovka objednat vždy velký počet stejných modelů ve stejné výbavě a třeba i barvě.

A když leasing po roce skončil? Kdo najednou koupí dvě tři stovky totožných aut? Po ročních autech nebyl obecně takový hlad jako dnes a za vykalkulovanou cenu se nedala prodat. Místo toho se hromadila na odstavných parkovištích jako dnes auta bez chybějící čipů. Výsledná ztráta se podle odborníků vyšplhala skoro na dvě miliardy korun a řada lidí přišla o práci.

Dnes se však roční a dokonce i kratší operativní leasing objevil na trhu znovu. Konkrétně s ním přišla značka Citroën u své novinky C5 X. Verzi C5 X FEEL PACK plug-in hybrid 225 ë-EAT8, která stojí jako nová 1 095 000 Kč, lze mít na 12 měsíců s limitem 20 000 km za 13 804 Kč bez DPH.

Situaci z doby před pěti lety si dobře pamatuje i Jaromír Heřmanský, který má u importéra na starosti fleetový prodej značek Citroën, Peugeot, DS a Opel pro český trh: „I naše značky tehdy takové prodeje realizovaly. Problém na trhu nastal v okamžiku, kdy nebyl nikdo schopen programově řídit objem takto realizovaných vozidel v čase a nastal obrovský převis nabídky ročních ojetin. Ale my jsme vždy měli pod kontrolou měsíční dodávky i celkový objem takto prodávaných vozů. I dnes všechny naše programy financování kratší než 18 měsíců řídíme s ohledem na množství vozidel a navíc je máme zajištěny odkupem ze strany dceřiné společnosti EF MOBILITY, která se zabývá prodejem ojetých vozidel,“ vysvětluje. „Tento přístup je pro nás nesmírně důležitý, neboť přesně víme, co se s příslušnými vozy stane a v jaké cenové hladině budou nabízeny na trhu ojetých vozidel. Navíc u modelu C5 X je tento program primárně omezen na nabídku plug-in hybridů, čímž se do jisté míry snažíme klientům nabídnout tyto nové technologie na krátkodobé až střednědobé vyzkoušení.“

Že půjde spíše o výjimky, trefně popisuje Michal Kovařík ze společnosti Business Lease: „Pokud se na nové vozy v současné době čeká cca 12 měsíců a více, tak krátkodobý operativní leasing nedává v velký smysl nám ani klientům. Čekat rok na auto a v okamžiku převzetí již objednávat další, protože bude zase až za rok? A i bez toho je nejistota ohledně zůstatkových cen u podobných krátkodobých leasingů v současné době kritická. Navíc to vypadá, že ceny ojetých vozidel, které vyletěly vzhůru minulý rok, momentálně stagnují nebo začínají mírně klesat.“

Podobně to vidí i Martina Blatnická, obchodní ředitelka Arval CZ: „Na trhu evidujeme poptávku po vozidlech s kratším měsíčním nájezdem. Reálná využitelnost těchto smluv je aktuálně s otazníkem vzhledem k dlouhým a nejistým dodacím lhůtám nových vozů. Do budoucna ale i v tomto řešení vidíme pro konkrétní typ klientů potenciál.“

Půjčovna a releasing

Několikaměsíční pronájmy ovšem z trhu tak docela nezmizely, jen mají poněkud jinou podobu než před pěti lety. Jednou formou jsou v podstatě půjčovny. Například Business Lease má ve své flotile cca 300 vozidel, které pravidelně obměňuje, letos jich třeba vymění 130 vozů.

Druhá forma se nazývá releasing. Nejde o úplně nová auta, ale o zánovní vozy, které se vrátily z operativního leasingu. „Můžou to být dva, tři roky stará auta s nájezdem do 100 000 km,“ popisuje Pavel Doležel ze společnosti ALD Automotive, která takovou službu nabízí. „Tím, že dodávky nových aut váznou, tak je po těchto formách operativního leasingu velký zájem. Nabízíme je od 6 – 36 měsíců. Riziko je minimální, protože raná fáze amortizace, která je v prvních dvou letech největší, je již spotřebována na prvotní smlouvě a tím pádem není riziko ztráty na zůstatkové hodnotě.“

Třetí formou, jak získat vůz do užívání na kratší dobu, je tzv. flexibilní pronájem, který se u ALD jmenuje Flex, u LeasePlanu FlexiPlan apod. „V podstatě jde o model, kdy klient uzavře smlouvu o nájmu zpravidla na rok s tím, že auto může kdykoli vrátit. ´Finta´, která zajistí, že máme pokryté riziko zůstatkové hodnoty, je ta, že leasingová společnost stejné auto během tří let takto pronajme hned několika klientům. Takže v podstatě jde o klasický tříletý leasing,“ popisuje Pavel Doležel.