Slavné Z přežije. Kupé Nissanu bude mít stále šestiválec s manuálem

Nový Nissan Z je na cestě. To je hlavní zpráva, kterou vysílá na virtuální akci představený koncept Z Proto. Na první pohled je jasné, že je to téměř hotové auto: nepoužívá žádné výstřelky designových studií, i interiér je velmi blízký tomu, co je dnes obvyklé. Zástupci automobilky se netají tím, že nové „zetko“ ladí inženýři, kteří mají zařídit, aby jezdilo co nejlépe.

Předpoklady pro to chystaná novinka má, Nissan, navzdory některým dřívějším spekulacím, neudělal z modelu Z žádný crossover nebo SUV, nedejbože aby ho vybavil elektrickým pohonem. U Z Proto je všechno tak, jak má být: pod dlouhou přední kapotou je vidlicový šestiválec, řidič v kabině, která je posunuta hodně vzad tak, že se sedí u zadní nápravy, v rukou třímá hlavici šestistupňové manuální převodovky. A poháněna jsou samozřejmě zadní kola.

„Z je pro Nissan klíčový model. Je to představitel toho, jak demokratizujeme technologie, podobně jako třeba u Nissanu Leaf, což je první masově vyráběný elektromobil na světě. Z představuje demokratizaci opravdového sportovního auta,“ říká Alfonso Albaisa, viceprezident Nissanu pro globální design. A vlastně tak trochu naznačuje, že úspěch elektromobilů Nissanu automobilce nějak dovoluje nabídnout i emisně dnes trochu „nemravný“ model.

Zatím samozřejmě nepadlo ani slovo o dostupnosti nové generace modelu Z v Evropě, byť předpokládáme, že nakonec v nabídce bude. Ale asi bude docela drahý a slova o demokratizaci nejspíš vyjdou na prázdno: emisní opatření a případně do ceny auta rovnou započítané pokuty za emise ženou ceny vzhůru. Dosavadní Nissan 370Z, který se vyrábí už od roku 2008, se přitom dnes prodává za ceny začínající lehce nad částkou 900 000 korun, takže je to jeden z nejdostupnějších skutečně sportovních vozů.

Typické prvky i inspirace u jiných modelů

Na 370Z studie Z Proto navazuje, ale je v každém kousku nová, nezdá se, že by Nissan cokoli od předchůdce přebral. Snad jen boční silueta je nezaměnitelně „zetková“, dlouhá kapota s typickým sklonem, skloněné čelní sklo a střecha, která padá směrem vzad dolů už od horního rámu okna, to jsou typické prvky snad všech modelů Z v historii.

Ale v detailech si bere Z Proto inspiraci z jiných modelů než z přímého předchůdce. A snaží se k tomu samozřejmě přidat i trochu moderního pojetí. Záď je výrazně useknutá namísto zaoblení, přičemž zakončení je níž než linie kapoty. To je odkaz na první generaci modelu Z (S30). Zadní světlomety propojené černým panelem zase odkazují na model 300ZX, odkazem na oba je zářivě žlutá barva konceptu. Oproti 370Z, které bylo o 100 mm kratší než předchozí 350Z, se novinka zase protáhne, délka konceptu je 4 382 mm (šířka 1 850 a výška jen 1 310 mm).

Světlomety na kapotě také nejsou tak protáhlé jako u stávajícího 370Z, namísto toho mají čočkovitý tvar, který se v kombinaci s grafikou LED světelných prvků inspiroval u provedení 240ZG určeného v 70. letech pouze pro japonský trh. Jeho překryté projektorové svítilny vytvářely neobvyklé odlesky, které se teď snaží napodobit LED grafika. K moderním prvkům v designu patří výrazná přísně obdélníková maska chladiče a velký zadní difuzor, který v podstatě minimalizoval klasický nárazník. „Z Proto by měl cestovat napříč dekádami, včetně budoucnosti,“ říká k designu Albaisa.

Klasické budíky a moderní infotainment

Kombinaci moderny i klasiky najdeme i ve dvoumístném interiéru. Tomu dominují sportovní sedadla s výrazným bočním vedením a mohutný středový tunel s řadicí pákou manuální převodovky i páka klasické ruční brzdy. Nahoře na přístrojové desce najdeme sérii „budíků“, které řidiče sportovního vozu informují o provozním stavu auta. Prostor mezi je však digitální.

Plně digitální je přístrojový štít pod volantem a nechybí displej infotainmentu, na kterém se bude ovládat většina moderních funkcí auta. Alespoň práci s klimatizací, větráním a vytápěním mají ovšem na starosti klasické otočné ovladače.

Co se techniky pod kapotou týče, tady toho zatím Nissan moc neprozradil. Jistotou je vidlicový šestiválec, tentokrát bude dvojitě přeplňovaný, podobně jako u 300ZX. Víc však nevíme, takže na hodnoty výkonu a dynamiky auta si budeme muset počkat na představení sériového provedení. Na to se rozhodně těšíme.