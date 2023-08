„Holky z Jersey si netankujou samy.“ Obsloužit se sám u pumpy je nelegální

New Jersey je posledním americkým státem, kde je pro řidiče nezákonné natankovat palivo do vlastního auta. Zůstává jím poté, co Oregon minulý týden dvaasedmdesát let starý zákaz zrušil a pumpařům dovolil provozovat polovinu jejich čerpacích stojanů jako samoobslužné.