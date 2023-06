Škoda chce ještě letos umožnit placení u pump přímo z vozu

„Usilovně na tom pracujeme, aby byla služba dostupná v Česku ještě letos, stejně jako placení z vozu za parkování,“ uvedl Pelant. Služba Pay to Fuel již běží v pilotním provozu v Německu, Lucembursku a Dánsku a v létě se má rozšířit do dalších čtyř zemí. Dohromady bude dostupná u 4 500 čerpadel. Do konce roku má být již v 11 zemích a u 16 000 stanic.

Podobně chce Škoda prostřednictvím své digitální dceřiné firmy Škoda X rozšířit další služby, jako je placení z vozu za parkování, které by se rovněž mělo objevit v Česku letos. Další aplikací je Offers, která umožňuje získávat přímo na displej vozu nabídky z obchodů a od dalších partnerů značky. Rozšířit se má i služba sdílení aut HoppyGo.

Mezi dalšími produkty Škody X jsou nabíjecí huby vytvořené z použitých baterií z elektromobilů. Těch by mohlo ročně vzniknout zhruba 60. Pilotní projekt již běží v České republice. Ve všech zemích Evropy již funguje aplikace DigiCart, která prostřednictvím digitálního certifikátu nabízí základní informace o ojetém vozidle, jako je servisní historie nebo počet ujetých kilometrů.

Škoda X, dříve Škoda DigiLab, slouží české automobilce jako centrální dílna pro vývoj nových služeb souvisejících s mobilitou a novými technologiemi. Je součástí mezinárodní startupové scény a neustále vyhledává nové možnosti kooperace s kreativními mozky z oblasti informačních technologií.