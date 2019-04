VIDEO: Američtí hromotluci míří do Mostu, závodí s nimi i jeden Čech

NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) je největším seriálem automobilových závodů ve Spojených státech. Jezdí se od padesátých let minulého století, převážně na oválech. Patří mezi nejsledovanější sporty v USA. Větší zájem je prý pouze o profesionální zápasy amerického fotbalu. „K nám do Evropy se Nascar dostal, protože francouzský promotér jezdil v Americe, zalíbilo se mu to, takže se dohodl na partnerství,“ vysvětluje Martin Doubek, jediný Čech, který závodí v evropském seriálu těchto amerických okruhových hromotluků.



Takzvané „Stock Car“ vozy byly původně sériově vyráběné automobily s minimálními úpravami. Časem se ovšem kategorie změnila tak, že původně používané automobily už připomíná jen silueta karoserie a vnější motivy světel a masky. Konstrukce všech vozů je identická.

Pod kapotou má vztekle chroptící osmiválec Chevrolet, jeho 445 koní putuje přes čtyřstupňovou manuální převodovku na zadní nápravu. Motor objemu 5,86 litru má točivý moment přes 700 newtonmetrů.

Je to čistočistá mechanika, žádný posilovač, žádný protiprokluz nebo ABS. Základem je trubkový rám, na něj jsou připevněné díly karoserie z tenkého materiálu, které se při kalupu na okruhu třepotají, jako by byly z papíru. Techniku mají všichni stejnou, do motoru se podle pravidel NASCAR dokonce nemůže zasahovat vůbec. Jediné, co se liší, je vzhled karoserie. Týmy mají na výběr z modelů Chevrolet SS, Chevrolet Camaro, Ford Mustang nebo Toyota Camry.

Martinu Doubkovi, českému závodníkovi, který evropský okruhový seriál Nascaru jezdí, se víc líbí maska Fordu, tak ji na svůj speciál nalepil. „Je to úplně stejné auto, jaké jezdí americké Nascary,“ popisuje Martin Doubek.

„Je to závoďák, nemá žádnou elektroniku, nemá posilovač řízení, nemá ABS, nemá kontrolu trakce, takže je to taková velká motokára. Tím zajímavější je to pro nás, kdy opravdu záleží jenom na tom závodníkovi, auta jsou všechna stejná. Všechna jsou zaplombovaná, promotér zasahuje do motoru, my ho nesmíme vůbec otevřít,“ popisuje Doubek pravidla. Převodovka je manuální čtyřstupňová, je to klasické „H“, žádné sekvenční řazení, hezky postaru. „Převody jsou docela dlouhé, takže čtyři stupně stačí,“ dodává Doubek, který v civilu jezdí s Porsche Panamera.

S auty, která jezdí po silnici, nemá podle Doubka nascarový speciál společný jediný díl. „Možná volant. Jinak je to všechno vyrobené na zakázku. Vyrábí se v Americe.“ Na prostorovém rámu z ocelových trubek jsou uchycené panely karoserie, ty jsou hliníkové, laminátové a kapota je karbonová.

Stejně jako každé motoristické závodění, je i toto drahá zábava. „Auto stojí asi stejně jako závodní Porsche GT3. Samotné závodění už je pak o něco levnější,“ popisuje. Jenom nakrmit tu americkou nestvůru není legrace. „Máme nádrž na osmdesát litrů benzinu, to vydrží na jeden závod, tedy nějakých dvacet kol. Sedmdesát kilometrů tedy jedeme na jednu nádrž, na osmdesát litrů,“ upřesňuje.

„Ovládá se normálně, jako každé jiné závodní auto. Má tvrdou spojku, takže problém tam je s rozjezdem, musí tam být alespoň dva tisíce otáček, když pouštím spojku tak ji musím odbouchnout. Není to jako v normálním autě: pomalu, pomalu na spojku a přidávat plyn,“ popisuje s úsměvem. Dojmy ze svezení s Martinem Doubkem čtěte zde