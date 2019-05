Do Mostu míří supersporty. Za volanty se střídají profíci s amatéry

„Je to mimořádný závod, který v Evropě patří k nejpopulárnějším. ADAC GT Masters se ve stávající PRO-AMT podobě jezdí už třiatřicet let,“ vysvětluje sportovní manažer autodromu v Mostě Jakub Krafek.

Jeden supersport spolu sdílejí dva jezdci – profesionál a amatér. V polovině hodinového závodu se musejí během předem daného časového intervalu vystřídat v depu. Na trať většinou jako první vyráží amatérský závodník. To, co se mu podařilo zajet, pak musí jeho parťák obhájit nebo vylepšit. Aby rozdíly byly mezi auty co nejmenší a rozhodovalo především závodnické umění, používá se systém tzv. „balance of performance“, kdy se jednotlivá auta pomocí umělého závaží dovažují.

„Souboje opravdu probíhají doslova kolo na kolo, plech na plech a o kolize nebo zásadní zvraty není v závodech nouze. Přitom cena jednoho vozu se pohybuje kolem deseti milionů korun. O emoce v rychlostech mezi 150 až 300 kilometry za hodinu skutečně není při gétéčkách nouze,“ líčí Krafek.



Asi největší očekávání vzbuzuje jméno Fabiana Vettela. Je to o jedenáct let mladší bratr Sebastiana Vettela, který čtyřikrát ovládl seriál mistrovství světa F1 a nyní jezdí v barvách Ferrari. Fabian paradoxně startuje za tým HTP Motorsport, který připravuje do závodů vozy Mercedes-AMG GT3. Právě Mercedes byl pro jeho slavnějšího bratra odvěkým rivalem.

„Mercedes byl vždycky náš soupeř. Celá rodina to tak vnímala, protože můj bratr vždycky bojoval proti nim. Na začátku to tak byla trochu legrace. Nemám s tím ale žádný problém. Mercedes je velmi úspěšná značka ve všem, co dělá,“ vysvětlil situaci pro německý deník Bild Fabian. Vettel mladší má bezesporu talent. Ale už při prvním závodě ADAC GT Masters v Oscherslebenu zjistil, že jeho jméno mu imunitu nepřinese.

„Žlutou mambu“, jak se jeho Mercedesu-AMG GT3 říká, soupeři nešetřili a došlo i na fyzické kontakty. Nakonec skončil se svým parťákem Frankem Stiplerrem až ve třetí desítce. O tom víc je natěšený ukázat se v Mostě. „Na sezonu jsme připravený na sto deset procent. Dám do toho vše,“ nechal se slyšet Vettel.

I Česko má v seriálu své závodníky. Druhou sezonu startuje v ADAC GT Masters Filip Salaquarda z týmu I.S.R. s Audi R8 LMS. Jeho první sezona skončila slušným devátým místem. Letos, především v domácím prostředí, míří ještě výš.

„Jezdíte před svými fanoušky, přáteli, sponzory, kteří vás přišli podpořit osobně, a nechcete je zklamat. Vyhrát domácí závod je tím nejkrásnějším zážitkem. O to větším zklamáním je, když se nedaří. O pódiu se budu rvát,“ popisuje pocity Filip Salaquarda.

A souboj to může být minimálně ve vztahu k časům na trati rekordní. „Letos jsme za patnáct milionů položili nový asfaltový povrch, kterým je nyní pokryto už pětasedmdesát procent dráhy. Ze začátku to trochu klouzalo, ale teď už je trať správně pogumovaná. Očekáváme prolomení traťových rekordů,“ popisuje sportovní manažer Jakub Krafek. Jeho slova potvrzují i jezdci po testech. Podle nich je každý okruh „pocitově“ zhruba o půl sekundy rychlejší.