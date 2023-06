Nafta v létě zdraží, státu to přinese 800 milionů měsíčně

V létě, pravděpodobně od prvního srpna, dojde k návratu sazby spotřební daně za naftu na úroveň před loňským červnem. Mělo se tak stát už dřív, ale sněmovnou dotčený návrh neprošel, takže se tak stane později než od prvního června, jak plánovala vláda. Přesný termín záleží na tom, kdy bude opatření zveřejněno ve Sbírce zákonů. Původně byla daň 10,95 Kč na litr nafty, nyní je 8,45 Kč.

Zvýšení této daně se ale promítne i do vyšší DPH. „Na vyšší spotřební daň z nafty bude automaticky uvalena DPH. To znamená, že zvýšení konečné ceny nebude jen 1,50 Kč ve spotřební dani, ale ještě dalších asi 30 haléřů, které připadne na DPH,“ říká expert KPMG na nepřímé daně Petr Toman. „Navýšení spotřební daně z nafty se do koncových cen promítne v řádu dnů, maximálně jednotek týdnů, byť někde může být navýšení pozvolnější z důvodu předzásobení. Rozhodující bude datum vyskladnění pohonných hmot z daňových skladů. U hmot vyskladněných po prvním srpnu již bude odváděna vyšší spotřební daň.“

Zvýšení spotřební daně přinese státu měsíčně přibližně 800 milionů korun. S ohledem na dlouhodobě klesající ceny pohonných hmot a deficit státního rozpočtu jde o krok, který se dal očekávat. I tak ale zůstane cena nafty nižší než cena benzínu a měla by zůstat i nižší než v řadě okolních zemí, ovšem nikoli ve všech.

„Vracíme se na vyšší úroveň spotřební daně z nafty, která v Česku platila do loňského května. Když se podíváme do vzdálenější minulosti, tak daň byla dokonce ještě vyšší. Také v zemích na západ od Česka je spotřební daň spíše vyšší,“ poznamenal expert KPMG Petr Toman. „Nicméně i po tomto zvýšení o 1,80 Kč by konečná cena v Česku měla v průměru zůstat nižší než v sousedních zemích, možná s výjimkou Polska.“ Na přibližně stejné úrovni bude cena i na Slovensku.