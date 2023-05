Pro auto do Polska? Může se to hodně vyplatit, na octavii ušetříte sto tisíc

Kombíková Mazda 6, kterou jsme koupili v polské Wroclawi.

Jeďte na dovolenou do Polska, vaše auto už tam je! Jeden z populárních fórků minulých let stojí na špatné pověsti polských obchodníků s ojetinami a celkově bídné úrovni sekundárního trhu, ve valné většině zapleveleného dovozem levných ojetin ze západních zemí. Kdo by si nevybavil přívěs s polskou značkou, vezoucí několik polonabouraných bavoráků a mercedesů, běžný obrázek z našich dálnic.

Jenže i polský trh se výrazně proměňuje. Tok levných ojetých aut směřuje v posledních letech spíš na jih, do Rumunska a Bulharska. Poláci nakupují novější ojetiny ze Západu, a hlavně tamní čtyřikrát větší trh generuje v porovnání s Českem mnohem víc zánovních použitých aut. Průměrný věk ojetin je o rok nižší než v Česku – čtrnáct let.

Průměrná mzda v Polsku je o dost nižší – v přepočtu 34 tisíc korun oproti českým 40 tisícům, a většina běžných profesí je na tom ještě výrazně hůř, například učitelé si tam vydělají v průměru 20 tisíc korun, zatímco v Česku je to 34 tisíc. Co z výše napsaného plyne? Hlavně to, že kvůli celkově nižší kupní síle jsou auta – nová i ojetá – u našich severních sousedů levnější. A to dost výrazně. A nemluvíme o ojetinách s pochybným původem, oba naše stroje, Mitsubishi Outlander i Mazda 6, pocházejí od značkových dealerů, mají bezchybný původ doložený servisními záznamy a ověřený kilometrový nájezd. Mazda dokonce sloužila v autosalonu značky jako předváděcí vůz. V případech podobných prověřených kousků se opravdu není proč polského původu bát.