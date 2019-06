Škoda ze hry o novou fabriku VW. Superb, nebo Karoq se přestěhují do Turecka

Tvrdí do německý magazín Automobilwoche a potvrzují to i zdroje iDNES.cz. Škoda je tedy v miliardovém projektu tak trochu ze hry, samozřejmě i nadále platí, že se v Turecku budou vyrábět i auta české značky. Otázkou je, zda to bude následující generace Karoqu, nebo Superbu.



Turecký deník Daily Sabah, který je blízký prezidentu Erdoganovi, stále zmiňuje jako druhého hlavního kandidáta na stavbu nové továrny kromě Turecka ještě Bulharsko. To má být ovšem podle neoficiálních informací ze hry kvůli situaci na tamním trhu, nepomohlo ani členství v EU.

V posledních několika měsících se představitelé Volkswagenu pohybovali mezi Bulharskem a Tureckem, setkávali se s úředníky a navštěvovali potenciální místa. Německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) píše, že předseda představenstva VW Herbert Diess byl v uplynulém týdnu v Turecku, aby jednal o infrastruktuře na čtyřicetihektarovém pozemku v Manise, poblíž přístavního města Izmir. V tomto třetím největším městě v Turecku do roku 2001 vyráběl Opel.

Diess prý nebyl na jednání s vládními představiteli v Ankaře poprvé. Mluvčí koncernu pro FAZ uvedl, že Turecko je atraktivním místem pro investice a vedení VW se kvůli tomu setkalo s nejvyššími představiteli země. Podle Handelsblattu je vláda v Ankaře připravena poskytnout třícifernou částku podpory na výstavbu nové továrny. V půlce července, před letními dovolenými v hlavním závodě a sídle koncernu ve Wolfsburgu, má být vše ujednáno.

Turecko patří mezi významné výrobce automobilů, v loňském roce vyprodukovalo 1,6 milionu aut, z nichž 1,3 milionu vyvezlo. V zemi sídlí fabriky vyrábějící fiaty, hyundaie, toyoty, fordy a hondy (tato japonská značka ovšem chce zemi opustit). Daily Sabah připomíná, že poslední velké automobilové investice dorazily do Turecka před 22 lety, v roce 1997 do země přišla Toyota s Hondou.

MAN, jedna ze značek německého koncernu, již řadu let vyrábí v Ankaře elektrické a nízkopodlažní autobusy. Od tureckých dodavatelů odebere Volkswagen kompontenty v hodnotě více než 1,2 miliardy eur ročně. V roce 2018 byl Volkswagen nejprodávanější značkou v zemi s téměř 67 000 prodanými vozy. Kromě toho se v Turecku prodalo 21 000 škodovek. VW je však zatím jediná ze šesti nejúspěšnějších značek v Turecku, který tam své vozy nevyrábí. To se má změnit.

Škoda si továrnu sama nepostaví

Původně měla odpovědnost za vytvoření nových výrobních kapacit pro výrobu 300 tisíc aut ročně připadnout Škodě, podle informací iDNES.cz bylo ovšem na úrovni vedení koncernu už koncem května rozhodnuto, že stavba nové továrny v hodnotě dvou miliard eur bude v režii samotného VW. O to, aby projekt byl řízený z Německa, se zasazovaly také tamní tradičně velmi silné odbory.

Pro a proti Turecka shrnul před časem škodovácký odborový předák Jaroslav Povšík: „Je tam slušná infrastruktura, ale nejisté politické prostředí.“ Nyní ovšem hřímá, že sejmutí odpovědnosti za výstavbu nové továrny je pro Škodu prohrou: „Dnes už je to jen závod Volkswagenu. Je to spíše geopolitická mocenská záležitost – dobývání území,“ myslí si.

Že by mohla Škoda o svou pozici ve stavbě nové fabriky přijít, naznačoval už v květnu její šéf Bernhard Maier v rozhovoru pro Radiožurnál: „Samozřejmě nám záleží na tom, aby vše i nadále probíhalo pod patronací a na základě principů firmy Škoda, ale část dozorčí rady má jiný názor, není to politicky jednoduché,“

„Koncern je tím, kdo rozhoduje o tom, kdo a kde bude investovat, provozovat a stavět. V mém těle tlučou dvě srdce – jedno, které jednoznačně vidí, že škodovácký tým je schopný víceznačkovou továrnu postavit a vést. Už to ostatně prokázal. Na druhé straně jsou všechny tyhle věci samozřejmě velmi náročné, a to zejména finančně. My jsme teď udělali miliardovou investici v Indii, kde stavíme novou továrnu. Ve finále to tedy bude dozorčí rada koncernu, kdo o tom všem rozhodne,“ uvedl Maier.

Superb, nebo Karoq?

V nové fabrice se mají vyrábět konvenční modely koncernu, tedy vozy poháněné spalovacími motory. Německé továrny Volkswagenu totiž mají přejít na výrobu elektromobilů, jimiž chce německý koncern v rámci pokání po Dieselgate zaplavit minimálně Evropu, ale také další kontinenty.

„Pro Škodovku bude nakonec důležité, aby si zajistila dostatečné kapacity pro svou výrobu,“ uvedl Maier pro Radiožurnál. Ten už několikrát zopakoval, že jen za loňský rok by mohla Škoda prodat o sto tisíc aut víc, kdyby je dokázala vyrobit. Aktuálně se ovšem rozcházejí informace, jaký model Škody se do nové fabriky přesune. Největší kapacitní potíže má automobilka v Kvasinách, kde se vyrábí modely Kodiaq, Karoq (s dvojčetem Seat Ateca) a Superb. Maier už oznámil, že se k Superbu přistěhuje z Německa vývoj a výroba Volkswagenu Passat, který je jeho příbuzný.

Jenže Jiří Černý, šéf továrny Škody v Kvasinách, který na konci června v této funkci končí a odchází do továrny SAIC Volkswagen Automotive Company Limited v Číně v rozhovoru pro iDNES.cz v uplynulých týdnech uvedl, že přesun Passatu do Kvasin není ještě jistý

„Definitivní rozhodnutí ještě nepadlo, případné změny jsou momentálně stále v jednání na těch nejvyšších místech v koncernu Volkswagen. Jasno by mělo být během letošního roku,“ řekl.

A dodal, že pokud by se v Kvasinách vyráběl Volkswagen Passat a Škoda Superb, zvládla by továrna společně s nimi vyrábět už jen Kodiaq. To by znamenalo stěhování Karoqa a Atecy do Turecka. O tom se ostatně mluví od začátku. Jenže podle informací iDNES.cz se příští generace Atecy má vyrábět ve Španělsku ve fabrice Seatu.

Nově se tedy mluví o další rošádě. „Začalo se hrát o projekt Beta – tedy výrobu následníků modelu Superb, Passat a případně Arteon (čtyřdveřové kupé odvozené od passatu - pozn. red.),“ píše týdeník škodováckých odborářů. Podle předsedy odborů značky Jaroslava Povšíka se uvažuje o umístění výroby na Slovensko nebo právě do Turecka. Na Slovensku je podle Povšíka „závod bez budoucího výrobního programu a s převisem personálu“. Handelsblatt připomíná, že Passat je velmi oblíbeným vozem mezi tureckým úřednictvem a státními institucemi.