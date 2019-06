Ceed povyrostl do krásy. Novinku z Žiliny jsme prolezli skrz naskrz

To že Japonci často staví auta, která plně pochopí a docení jen kyberhipster z Tokia, je vcelku pochopitelné, americkou lásku k full-size čemukoliv vnímáme v Evropě také se shovívavostí. Korejské značky na to jdou opačně, nesnaží se nás na starém kontinentu předělat a snaží se vyjít vstříc. K dokonalosti to má dotažené Kia, najala si na to evropské hlavy a nedělá vědu z věcí, které jsou samozřejmé. Nekomplikovaný přístup se vyplácí.

Designéři mají za úkol malovat líbivá auta, konstruktéři pak do nich vymyslet všechno tak, aby to bylo funkční, jasné. A tak se kie poslední dekády Evropanům líbí, a ta nejnovější jménem XCeed je vysloveně hezká. Prvoplánovost je v tomto případě jasná a nelze proti ní mít námitky. I načasování premiéry hezky pasuje: XCeed bude pravděpodobně jedním z hlavních konkurentů Škody Kamiq, která vyrazí na silnice v druhé půlce roku.

Hra o milimetry

Package - tedy parametry a všemožné podmínky, které mají tvůrci v zadání při tvorbě auta - tentokrát promysleli skvěle. XCeed je dnes modní crossover, tedy auto se zvýšenou střechou a podvozkem. Ovšem jen tak, aby to oko uspokojilo a podstata zůstala zachovaná. Když vedle XCeedu stojíte, zjistíte, že střecha je vlastně docela nízko, kabinu ovšem dokázali vymyslet tak, že působí vzdušně, jak to chtějí kupci SUV a z nich odvozených crossoverů.

Sedí se o čtyři a půl centimetru výš než v obyčejném ceedu, ale stále je to vybalancované tak, aby se dobře nastupovalo, z auta byl dobrý výhled nad provozem a seděli jste s nohama dopředu a ne jak na židli, jako v klasických SUV. Všechno dokazuje, že tady se opravdu hrálo o milimetry.

Střecha je hodně klenutá, takže nejvíc místa je nad hlavami těch vpředu, dospělým vzadu už se blíží k temeni. Kabina je hezky široká. Dojem crossoverovité robustnosti podporuje vysoká přístrojovka s hodně plochým středovým panelem.

Aktuální ceedy jsou vcelku konvenční, ctí spíše umírněný německý styl, shooting brake proceed lehce vybočuje, ovšem XCeed je mnohem šťavnatější.

Rodina ceedů je tímto kompletní. XCeed je čtvrtou karosářskou verzi ryze evropské modelové rodiny Ceed. SUV s pohonem výhradně předních kol doplňuje loni uvedenou novou generaci modelu s karoseriemi hatchbacku a dvou provedení kombíku (to druhé je šmrncovní sportovec ve stylu shooting brake).

Jeden ze stěžejních modelů Kie, u kterého korejská značka ráda zdůrazňuje, že ho vyvíjí v Evropě pro Evropany, přijíždí s bachratou karoserií. Aby nedošlo k mýlce: postavu má atletickou, silueta je dynamická, crossovery a SUV jsou ale vždy mohutnější než konvenční modely. Zástupci Kie ovšem slibují, že má XCeed jezdit jako hatchback.

S délkou 4395 mm, šířkou 1826 mm a výškou 1495 mm je XCeed přesně uprostřed mezi hatchbackem (o 85 mm kratším) a modelem Sportage (delší o 90 mm), což je SUV bestseller značky. S nejvyšším bodem střechy ve výšce 1490 mm je zároveň o 43 mm vyšší než Ceed a o 155 mm nižší než Sportage, to znamená stále ještě relativně nízké těžiště a zároveň vyvýšenou polohu za volantem.

Zatímco rozvor zůstal stejný jako u ostatních ceedů (2650 mm), přední a zadní převis XCeedu se oproti pětidveřovému hatchbacku zvětšil o 25 mm (na 905 mm), resp. 60 mm (na 840 mm). Poloha sedadel je zvýšena o 42 mm oproti konvenčním variantám.

„XCeed nabídne srovnatelně prostorný interiér jako nejprodávanější vozy SUV na evropském trhu,“ říká Kateřina Vaňková z českého zastoupení značky.

Pod dynamicky se svažující oblinou zádi je 426litrový kufr. Když popustíte jeho podlahu do spodní polohy, vznikne docela vysoká nákladová hrana.

XCeed bude Kia vyrábět v Žilině společně se sportagí a ostatními ceedy, na výrobní lince vystřídá malé MPV Venga, jehož výroba skončila letos v dubnu. „Zahájení prodeje v České republice je naplánováno na 3. čtvrtletí 2019,“ doplňuje Vaňková.

XCeed do začátku vyjede s motory známými z ostatních ceedů, víc zatím Kia neprozradila. Oznámila ale, že na podzim nabídku doplní plug-in hybridní verze.