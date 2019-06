Autofotka týdne: Nová kia z Žiliny měla být kupé, je to SUV kreslené potají

Gregory Guillaume je jedním z těch, kterým by měli před sídlem Kie v Soulu postavit pomník. Právě on je jedním ze strůjců mohutného vzestupu značky. Vozům korejské značky dává ten správný šmrnc, obléká je, aby se líbily publiku. Pro italský magazín Quattroruote prozradil, jak vznikla současná novinka pro Evropu. První dojmy z XCeedu čtěte zde



Kia v poslední dekádě prodělala výrazný přerod, z šedých myší zaměřených na praktičnost a lákajících hlavně cenou jsou dnes auta, která si publikum kupuje často právě kvůli výraznému a pohlednému designu. Klišé o tom, že „vzhled prodává“, platí u aut stejně jako v mnoha jiných oblastech.

„Když Kia přišla do Evropy, byla to pro ni značka bez minulosti a historie, nikdo nás neznal,“ říká Guillaume. Sluší se ovšem dodat, že Kia letos slaví 75. výročí založení. „Pochopili jsme, že pro to, abychom se etablovali, potřebujeme auta, která budou probouzet vášeň.“

XCeed podle designéra vznikl kuriózním způsobem. „Když jsme začínali pracovat na rodině ceedů, bylo naším záměrem vytvořit tři varianty karoserie. Pětidveřový hatchback, kombi a další hatchback s tvary kupé a třemi dveřmi, tak jako to bylo u předchozího Proceedu.“ Jenže po několika měsících práce poslední variantu škrtlo oddělení produktového plánování. Tento segment byl na výrazném ústupu a model by nenašel zákazníky.

„Neupadali jsme na duchu, ve studiu jsme začali vymýšlet, jak zachovat sportovního ducha a emoce v jiných návrzích. Z jednoho z návrhů vznikl stávající Proceed s karoserií shooting brake a z dalšího právě XCeed,“ popisuje Guillaume. „Vtipné na tom je, že jsme ho namalovali ještě předtím, než kdokoliv přišel se zadáním vytvořit crossover nebo SUV, předběhli jsme dobu,“ dodává pro Quattroruote. „A myslím, že kdyby byl vytvořen na základě specifického zadání, nedopadlo by to tak dobře, nebyl by tak sportovní a emocionální.“

Guillaume vyzdvihuje proporce novinky. „I přesto, že má spodní část karoserie masivnější, nepůsobí tak těžce jako konkurenti. Působí spíš jako lehce pozvednuté kupé. Zachovává praktičnost pětidveřového provedení, má čisté linky, které nezestárnou,“ komentuje.

S příjezdem XCeedu bude mít Kia v Evropě pět SUV nebo z nich odvozených crossoverů. „Každé má vlastní charakter. Nechceme opakovat stejné tvary na různé velikosti aut. Chceme vytvořit auto jasně rozpoznatelné jako Kia, které ovšem nebude vypadat jako menší nebo větší varianta něčeho jiného. Není to jednoduché, ale zdá se že to funguje.“