Tip na kafe: auta vyzdobila funkcionalistickou perlu Brna

Za vchodem sice jako vždy vítá návštěvníky párek bazilišků, ale uvnitř to teď žije auty.

Známý motoristický publicista, autor nespočtu knih z automobilové historie a pravidelný přispěvatel měsíčníku Automobil vybral ze své kolekce relikvií s automobilovou tématikou desítky unikátních snímků a dobových prospektů z přelomu 20. a 30. let. „Na výsostném místě v přízemním podlaží kavárny jsou především materiály k „Zetkám“, tedy vozům, jež pod jménem „Z“ vyráběla Zbrojovka Brno v areálu vzdáleném, jen co by od kavárny Era kamenem dohodil,“ říká brněnský patriot Jiří Duchoň. V dalších prostorách se potkáte s produkty dalších československých značek od Škody přes Pragu a Tatru až po speciality typu Wikov nebo Walter.

Na vernisáž 2. května do kavárny Era dorazila řada významných hostí z celé republiky včetně odborných publicistů, ředitelů tuzemských automobilových zastoupení a představitelů veteránských klubů. Sepětí prvorepublikové architektury s dobovými auty podtrhla stylově oděná Sylvie Zouharová z Technického muzea v Brně. Na terase před Erou vystavila „silnou čtyřku“. „Je to Z-4 z první série, vyrobená v roce 1933 s tovární karoserií aerable,“ představuje Sylvie vínový polokabriolet a dodává: „Tento typ se stal vůbec prvním sériovým automobilem v Československu s předním pohonem.“

V legendární funkcionalistické kavárně v brněnské Zemědělské ulici, na dohled vily Tugendhat, bude výstava k vidění do 30. června.

Perla kavárenské architektury

Kavárna Era postavená v letech 1927–1929 podle projektu Josefa Kranze v brněnských Černých Polích patří k architektonicky neobyčejně cenným památkám meziválečného období. Stavba se hlásí k zásadám charakteristickým jak pro purismus, tak pro raný funkcionalismus. Kranz, zaměstnaný tehdy v ateliéru brněnského architekta Bohuslava Fuchse, při jejím návrhu vycházel ze zásad avantgardního holandského hnutí De Stijl.

Eru, podobně jako řadu dalších staveb u nás, postihla zejména totalita, respektive komunistické diletantství. S ohledem na stav budovy kavárně Era hrozila demolice, ale nákladná rekonstrukce tento architektonický skvost zachránila a uvedla do původního stavu, takže se v roce 2011 opět otevřela veřejnosti. Od roku 2021 ji provozují manželé Maříkovi a s důsledným ohledem na prvorepublikové hodnoty se soustředí na špičkovou gastronomii a výjimečné zážitky. „Jsme moc rádi, že se kavárna Era znovu, takřka po sto letech, stává místem pro setkávání a prostorem pro rozvoj společenského života,“ dodává Adéla Maříková.

Kolem unikátního klavíru, jenž byl vyroben ve Vídni v roce prvního otevření kavárny a vlastnil jej jeden z žáků Leoše Janáčka, se tam pořádají výstavy a koncerty a každý pátek tam zní živá klavírní hudba s unikátním elektronickým objednávkovým systémem označovaným jako „živý jukebox“.