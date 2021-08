„Bylo mi pět let, když jsme jeli na dovolenou do Chorvatska. Cestou na pláž byla závodní dráha s motokárami a já rodiče pořád otravovala, že bych si to chtěla vyzkoušet. Až mi to dovolili. Z motokáry mě pak nemohli dostat,“ vzpomíná automobilová závodnice Gabriela Jílková, která si svou rychlou jízdou vysloužila přezdívku Quick Gabi, tedy Rychlá Gabi.

V autoškole mi nešlo jen parkování. To jsem totiž na závodech nepotřebovala. Gabriela Jílková Automobilová závodnice